Son Dakika Haberleri: BM'den Ukrayna'ya Maddi Yardım

BM'den Ukrayna'ya Maddi Yardım

43 dakika önce

Birleşmiş Milletler (BM) Ukrayna'ya maddi yardım yapılacağını duyurdu.

BM'den Ukrayna'ya Maddi Yardım, System.String[]
Birleşmiş Milletler (BM) Ukrayna'ya maddi yardım yapılacağını duyurdu.

Birleşmiş Milletler'den (BM) yapılan açıklamada, Ukrayna'ya maddi yardım yapılacağı duyuruldu. Konuya dair açıklama Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'ndan (UNDP) geldi. UNDP'ye üye ülkelerden Danimarka, İsveç ve İsviçre temsilcileri projenin konusunu ve proje kapsamında yapılacak yardımları açıkladı. Yetkililerden yapılan açıklamaya göre 2022'ye kadar "Ukrayna'nın doğusundaki güvenliğe, adalete, sosyal uyum ve çevreye yönelik etkin-geliştirici yol programı" kapsamında Ukrayna'ya 14 milyon 45 bin dolar değerinde maddi yardımda bulunulacak.

Açıklamada, "Oluşan güven krizinin üstesinden gelmenin yolu yeni iş imkanları oluşturmak, fakirlikle ve yolsuzluklarla mücadele etmek, insan haklarına saygılı olarak kanuni ve adli reformları uygulamaktan geçiyor" ifadelerine yer verildi. - KİEV

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:52 Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milletvekili, Canlı Yayında Tartıştığı Siyasetçiye Masadaki Suyu Fırlattı Patlıcanın Fiyatı 1 Haftada Yarı Yarıya Düştü

Müezzin, Camideki Teneşir Masası Üzerinde Ölü Bebek Buldu Bilet Bulamayan Vatandaşlar Şikayet Etti, Doğu Ekspresi İncelemeye Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 13:35:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BM'den Ukrayna'ya Maddi Yardım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]