Son Dakika Haberleri: BM'den Uluslararası Soruşturma Çağrısı

BM'den Uluslararası Soruşturma Çağrısı

1 saat önce

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Suudi Arabistan'da yürütülen Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin davada görülen gelişmelerin yeterli olmadığını belirterek uluslararası soruşturma açılması çağrısında bulundu.

BM'den Uluslararası Soruşturma Çağrısı, System.String[]
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Suudi Arabistan'da yürütülen Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin davada görülen gelişmelerin yeterli olmadığını belirterek uluslararası soruşturma açılması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi yaptığı açıklamada, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili yapılan araştırmanın yetersiz olduğunu belirterek uluslararası soruşturma açılması çağrısında bulundu. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesiyle ilgili Riyad'da açılan dava kapsamında uluslararası soruşturma çağrısında bulunduklarını yineleyerek BM'nin genellikle idam cezalarına karşı çıktığını ekledi. - CENEVRE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:19 Kaynak: İHA

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