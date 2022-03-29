BM'den uluslararası sulardaki mayınlara ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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BM'den uluslararası sulardaki mayınlara ilişkin açıklama Açıklaması

29.03.2022 20:33
BM'den uluslararası sulardaki mayınlara ilişkin açıklama Açıklaması

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından Karadeniz'de görülen deniz mayınlarına ilişkin uluslararası sulardaki mayınların ciddi bir endişe kaynağı olduğunu bildirdi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Rusya- Ukrayna savaşının başlamasının ardından Karadeniz'de görülen deniz mayınlarına ilişkin uluslararası sulardaki mayınların ciddi bir endişe kaynağı olduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, AA muhabirinin Karadeniz'deki deniz mayınların endişe kaynağı olup olmadığı ve deniz güvenliğini tehdit edip etmediği sorusuna şu yanıtı verdi:

"Gelişmeleri takip ediyoruz, uluslararası sulardaki her türlü mayın son derece endişe verici. Özelikle de uluslararası taşımacılığa etkisi açısından. Bahsettiğimiz bölge, hem Rusya hem Ukrayna'dan gıda ihracatı için kritik öneme sahip."

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Birleşmiş Milletler, Karadeniz, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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