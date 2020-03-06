BM'den uluslararası topluma mülteciler konusunda Türkiye'ye daha fazla destek çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel BM'den uluslararası topluma mülteciler konusunda Türkiye'ye daha fazla destek çağrısı - Son Dakika

BM'den uluslararası topluma mülteciler konusunda Türkiye'ye daha fazla destek çağrısı

6 saat önce

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, uluslararası toplumu mülteciler konusunda Türkiye'ye desteğini artırmaya davet etti.

BM'den uluslararası topluma mülteciler konusunda Türkiye'ye daha fazla destek çağrısı, System.String[]

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, uluslararası toplumu mülteciler konusunda Türkiye'ye desteğini artırmaya davet etti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Türkiye ile Yunanistan sınırında mülteciler nedeniyle artan gerginliğin azaltılması çağrısı yaptı.

Dujarric ayrıca Genel Sekreter'in uluslararası toplumu mülteciler konusunda Türkiye'ye desteğini artırmaya davet ettiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Sekreter, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'de 2019 yılında şiddet gören 474 kadın öldürüldü
Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan olası Marmara depremiyle ilgili korkutan uyarı: Büyük bir kaos olabilir ABD, BM'nin İdlib Mutabakatı'na destek açıklamasını engelledi Türkiye'den AB'nin mülteci çağrısına sert tepki: Önce verdiğiniz sözleri tutun

Son Dakika Haberleri
00:28 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
23:37 Cem Yılmaz ve Seranay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
23:07 Uzun süredir setlerden uzak duran Pelin Karahan setlere dönmek istiyor
21:47 Sinan Akçıl ve Emrah sosyal medyada birbirine girdi: Senin bana beste vermeye çapın yetmez
21:28 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 05:14:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BM'den uluslararası topluma mülteciler konusunda Türkiye'ye daha fazla destek çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]