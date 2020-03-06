Son Dakika › Güncel › BM'den uluslararası topluma mülteciler konusunda Türkiye'ye daha fazla destek çağrısı - Son Dakika
BM'den uluslararası topluma mülteciler konusunda Türkiye'ye daha fazla destek çağrısı
6 saat önce
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, uluslararası toplumu mülteciler konusunda Türkiye'ye desteğini artırmaya davet etti.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:04 Kaynak: AA
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, uluslararası toplumu mülteciler konusunda Türkiye'ye desteğini artırmaya davet etti.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Türkiye ile Yunanistan sınırında mülteciler nedeniyle artan gerginliğin azaltılması çağrısı yaptı.
Dujarric ayrıca Genel Sekreter'in uluslararası toplumu mülteciler konusunda Türkiye'ye desteğini artırmaya davet ettiğini söyledi.
Son Dakika Türkiye'de 2019 yılında şiddet gören 474 kadın öldürüldü Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan olası Marmara depremiyle ilgili korkutan uyarı: Büyük bir kaos olabilir ABD, BM'nin İdlib Mutabakatı'na destek açıklamasını engelledi Türkiye'den AB'nin mülteci çağrısına sert tepki: Önce verdiğiniz sözleri tutun