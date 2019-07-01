Son Dakika Haberleri: BM'den Ürdün'deki Suriyeli mültecilere nakdi yardım
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BM'den Ürdün'deki Suriyeli mültecilere nakdi yardım

1 saat önce

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Ürdün'deki Suriyeli mültecilere bu yıl yaklaşık 29 milyon dolar nakdi yardımda bulunduğunu duyurdu.

BM'den Ürdün'deki Suriyeli mültecilere nakdi yardım, System.String[]
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Ürdün'deki Suriyeli mültecilere bu yıl yaklaşık 29 milyon dolar nakdi yardımda bulunduğunu duyurdu.
BMMYK Ürdün Sözcüsü Lilly Carlisle, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019'un ilk 5 ayında Ürdün'deki 32 bin Suriyeli aileye 28 milyon 800 bin dolar nakdi yardımda bulunulduğunu belirtti.
Yardımların ailedeki kişi sayısına göre değiştiğini kaydeden Carlisle, aylık olarak iki kişilik ailelere 155, dört kişilik ailelere 177, beş kişilik ailelere 184, altı kişilik ailelere ise 198 dolar verildiğini aktardı.
Ürdün genelinde bulunan 1,3 milyon Suriyeliden yarısının "mülteci" statüsünde olduğu, diğerlerini ise Suriye'deki iç savaştan önce çeşitli nedenlerle Ürdün'e gelen ancak savaş nedeniyle ülkesine dönemeyenlerin oluşturduğu ifade ediliyor.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:59 Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler, Ürdün, Güncel
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