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BM'den uyarı: 'Koronavirüs salgını orman yangını gibi yayılırsa milyonlarca kişi ölecek'
6 saat önce
BM'den uyarı: 'Koronavirüs salgını orman yangını gibi yayılırsa milyonlarca kişi ölecek'
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin, "Virüsün özellikle dünyanın en savunmasız bölgelerinde orman yangını gibi yayılmasına izinverirsek milyonlarca insan ölecek." uyarısında bulundu.
Guterres, video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 08:58
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