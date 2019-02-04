BM'den Venezuela Açıklaması: "Bm, Hiçbir Grubun Yanında Yer Almayacak"
10 dakika önce
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Venezuela'da yaşanan siyasi kriz konusunda BM'nin hiçbir grubun yanında yer almayacağını söyledi.
Birleşmiş Milletler
(BM
) Genel Sekreteri Antonio Guterres
, Venezuela
'da yaşanan siyasi kriz konusunda BM'nin hiçbir grubun yanında yer almayacağını söyledi.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres gazetecilere yaptığı açıklamada, Venezuela'da devam eden krize siyasi çözüm bulma konusundaki destek önerilerinin güvenilirliğinin sarsılmaması için BM'nin hiçbir grubun yanında yer almayacağını söyledi. Venezuela'daki krizi endişe içinde takip ettiğini söyleyen Guterres, söz konusu ülkelerle ortaya konan çeşitli girişimleri görüştüğünü ifade etti.
Venezuela'da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun ABD
'nin desteğini alarak kendisini geçici devlet başkanı ilan etmesinin ardından siyasi kriz patlak vermişti. Birçok Latin Amerika
ülkesinin yanında İspanya
, Fransa
, Almanya
ve İngiltere
'nin ardından Polonya
, Finlandiya
ile Estonya
, Litvanya
ve Letonya
da, Juan Guaido'yu Venezuela'da tek yetkili olarak tanıdıklarını açıklamıştı. Türkiye
ve Rusya
ise ülkedeki siyasi krize ilişkin yaptığı açıklamada mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro
hükümetine desteklerini açıklamıştı. - NEW YORK
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:49 Kaynak: İHA
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