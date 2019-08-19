Son Dakika Haberleri: BM'den Venezuela'ya yardım çağrısı: Hedefin dörtte biri bağış toplandı
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BM'den Venezuela'ya yardım çağrısı: Hedefin dörtte biri bağış toplandı

38 dakika önce

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Refugees Filippo Grandi, Venezuela’daki göçmen krizine çare bulunması için daha fazla mali yardım yapılması çağrısı yaptı.

BM'den Venezuela'ya yardım çağrısı: Hedefin dörtte biri bağış toplandı, System.String[]
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Venezuela'daki göçmen krizine çare bulunması için uluslararası topluma daha fazla mali yardım yapılması çağrısı yaptı.

Açlık ve sefaletle boğuşan Venezuela'dan komşu ülkelere yönelik göçün artmasına dikkati çeken Grandi, toplanan uluslararası mali yardımın hedeflerin çok altında kaldığı uyarısında bulundu.
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Birleşmiş Milletler, Venezuela, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:29 
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