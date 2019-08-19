BM'den Venezuela'ya yardım çağrısı: Hedefin dörtte biri bağış toplandı
38 dakika önce
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Refugees Filippo Grandi, Venezuela’daki göçmen krizine çare bulunması için daha fazla mali yardım yapılması çağrısı yaptı.
Birleşmiş Milletler
Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Venezuela
'daki göçmen krizine çare bulunması için uluslararası topluma daha fazla mali yardım yapılması çağrısı yaptı.
Açlık ve sefaletle boğuşan Venezuela'dan komşu ülkelere yönelik göçün artmasına dikkati çeken Grandi, toplanan uluslararası mali yardımın hedeflerin çok altında kaldığı uyarısında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:29
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