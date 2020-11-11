BM'den Yemen'de alarm veren kıtlık riski uyarısı - Son Dakika

BM'den Yemen'de alarm veren kıtlık riski uyarısı

11.11.2020 21:17
BM'den Yemen'de alarm veren kıtlık riski uyarısı, System.String[]

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, iç savaşın devam ettiği Yemen'de kıtlık riskinin arttığı uyarısında bulunarak, "Yemenliler açlık çekmiyor, açlıktan ölüyor ve özellikle herkes için yeterince yiyeceğin olduğu bir dünyada...

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, iç savaşın devam ettiği Yemen'de kıtlık riskinin arttığı uyarısında bulunarak, "Yemenliler açlık çekmiyor, açlıktan ölüyor ve özellikle herkes için yeterince yiyeceğin olduğu bir dünyada açlıktan ölmek acımasız, korkunç, acı veren ve onur kırıcı bir ölüm." dedi.

BM Güvenlik Konseyi'ni Yemen'de kötüye giden insani kriz konusunda bilgilendiren Lowcock, ülkedeki önceliğin kıtlığın önlenmesi olduğuna dikkati çekti.

Yemen'de alarm veren kıtlık riskinin arttığı uyarısında bulunan Lowcock, açlıktan bağışıklıkları çöken çocukların kolera, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, sıtma, dang humması ve difteri gibi hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Lowcock, "Yemenliler açlık çekmiyor, açlıktan ölüyor ve özellikle herkes için yeterince yiyeceğin olduğu bir dünyada açlıktan ölmek acımasız, korkunç, acı veren ve onur kırıcı bir ölüm." dedi.

Yemen'de insani felakete geri sayım uyarısı

Dünya Gıda Programı (WFP) Direktörü David Beasley ise Yemen'de bir felaket için geri sayım uyarısı yaptı.

Dünyanın çok geç olmadan Yemen'deki insani felaketi görmek için gözlerini açması gerektiğini ifade eden Beasley, "Yemen, birkaç ay içinde yıkıcı bir kıtlığa sürüklenecek." diye konuştu.

Yemen'de 2021'de kıtlığın önlenmesi için 1,9 milyar dolara ihtiyaç duyacaklarını söyleyen Beasley, "Şimdi harekete geçmezsek insanlar ölecek." dedi.

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ise Hudeyde açıklarında savaş nedeniyle çürümeye terk edilen, batma ve 1,1 milyon varil petrolü denize sızdırma riski bulunan Safer petrol tankeri konusunda Husiler'in yavaş hareket ettiğine dikkati çekti.

Griffiths, BM'nin tankere erişimi ve tamir için Husilerden hala onay alamadığını söyledi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husiler'e karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor. Savaş nedeniyle sağlık sistemi çöken Yemen'de, Kovid-19'a bağlı ölüm oranının da dünya ortalamasından 4 kat fazla olduğu belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler, Sekreter, Yemen, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM'den Yemen'de alarm veren kıtlık riski uyarısı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Juventus, Ronaldo'yu Neymar takasında kullanmayı planlıyor İşgalden kurtarılan Şuşa'da 28 yıl sonra ilk ezan sesi duyuldu CZN Burak'ın annesinin de yargılandığı Çapa Tıp Fakültesi'ndeki rüşvet davasında 3 sanığın adli kontrolü kaldırıldı Kuyuda cansız bedenleri bulunan çiftin katil zanlısı erkek kardeş, cinayetleri itiraf etti İstanbul ve Ankara'nın ardından İzmir'de de 65 yaş ve üstüne belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'ekonomideki yeni dönem' açıklamaları sonrası Borsa İstanbul'dan 4 rekor İngiliz yarış atı Galileo, 190 milyon euroluk değeriyle Ronaldo ve Messi'yi geçti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar kuru 7.85'e kadar geriledi
Son Dakika: 81 ilin tamamında kamuya açık alanlarda sigara içmek yasaklandı Son Dakika: 81 ilin tamamında kamuya açık alanlarda sigara içmek yasaklandı         
21:02
Muharrem İnce, partisini topa tuttu: Yalanın da, iftiranın da, kurgunun da merkezi CHP Genel merkezi Muharrem İnce, partisini topa tuttu: Yalanın da, iftiranın da, kurgunun da merkezi CHP Genel merkezi         
20:40
Kayserispor, teknik direktör Samet Aybaba ile anlaştı Kayserispor, teknik direktör Samet Aybaba ile anlaştı         
20:25
İstanbul'da su fiyatlarına yönelik zam teklifi geri çekildi İstanbul'da su fiyatlarına yönelik zam teklifi geri çekildi         
19:55
Son Dakika: Türkiye'de 11 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 86 kişi vefat etti, 2693 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 11 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 86 kişi vefat etti, 2693 yeni vaka tespit edildi         
19:43
Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Harutyunyan'dan canlı yayında itiraf: Ermeni güçleri Hankendi şehrini koruyamadı Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Harutyunyan'dan canlı yayında itiraf: Ermeni güçleri Hankendi şehrini koruyamadı         
18:57
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a istifa et ültimatomu! Gece yarısına kadar mühlet verildi Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a istifa et ültimatomu! Gece yarısına kadar mühlet verildi         
18:07
Kılıçdaroğlu'ndan yeni Maliye Bakanı Elvan'a çağrı: Asgari ücret vergi dışında tutulmalı Kılıçdaroğlu'ndan yeni Maliye Bakanı Elvan'a çağrı: Asgari ücret vergi dışında tutulmalı         
17:30
Suudi Arabistan'da turistlerin katıldığı törene bombalı saldırı Suudi Arabistan'da turistlerin katıldığı törene bombalı saldırı         
16:02
Sosyal medyada 'hilafet' paylaşımı yapan bekçiye soruşturma açıldı Sosyal medyada 'hilafet' paylaşımı yapan bekçiye soruşturma açıldı         
15:53
Her şeyini bırakıp Azerbaycan'a giden Doğuş'un eşinin zafer sevinci: Doğduğum topraklara gideceğim Her şeyini bırakıp Azerbaycan'a giden Doğuş'un eşinin zafer sevinci: Doğduğum topraklara gideceğim         
14:48
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği tartışmalarına noktayı koydu: Tamamen masa başında uydurulan haberler Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği tartışmalarına noktayı koydu: Tamamen masa başında uydurulan haberler         
14:25
Otomobiliyle ağaca çarpan mahalle bekçisi feci şekilde can verdi Otomobiliyle ağaca çarpan mahalle bekçisi feci şekilde can verdi         
14:12
Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada         
13:46
"Doktor beni taciz etti" iddiası sığınaktaki kaçak hastaneyi ortaya çıkardı         
12:18
Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak         
11:11
Müge Anlı'da korkunç cinayet itirafı! Cani kardeş, ablası ve eniştesini öldürüp kuyuya atmış Müge Anlı'da korkunç cinayet itirafı! Cani kardeş, ablası ve eniştesini öldürüp kuyuya atmış         
11:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2020 21:26:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BM'den Yemen'de alarm veren kıtlık riski uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei