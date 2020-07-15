BM'den "Yemen'de Kovid-19 hızla yayılıyor" uyarısı - Son Dakika

BM'den "Yemen'de Kovid-19 hızla yayılıyor" uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) insani yardımların azlığı nedeniyle Yemen'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılma hızı konusunda uyarıda bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) insani yardımların azlığı nedeniyle Yemen'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılma hızı konusunda uyarıda bulundu.

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Yemen'deki BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, salgının Yemen'de hızla yayılmaya devam ettiği, birçok insanın virüs nedeniyle öldüğü belirtildi.

"İnsanlar ilaç temini konusunda geç kalıyor, sağlık merkezlerine ulaşım konusunda zorluk yaşıyor. Bu da sağlık durumlarını kritikleştiriyor." denilen açıklamada, ülkedeki yakıt krizinin de hastanelerin çalışmalarını, temiz su ve gıdaya ulaşım imkanını etkilediği ifade edildi.

Açıklamada, Kovid-19'la mücadele dahil olmak üzere Yemen'in insani ihtiyaçlarının karşılanması konusunda büyük bir finansman eksikliği yaşandığı, söz konusu durumun da virüsün yayılma tehlikesini artırdığı kaydedildi.

Yemen'deki resmi verilere göre, Kovid-19 nedeniyle şu ana kadar 429 kişi hayatını kaybetti, 1516 kişi enfekte oldu. Bu veriler, Husilerin kontrolündeki bölgeleri kapsamıyor.

BM'den cumartesi günü yapılan açıklamada da, acil finansman desteği sağlanamazsa Yemen'de önümüzdeki haftalarda kıtlık yaşanabileceği uyarısında bulunulmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya muhtaç durumda.

Birleşmiş Milletler, Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 12:07 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM'den 'Yemen'de Kovid-19 hızla yayılıyor' uyarısı - Son Dakika
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