Üye Girişi
BM'den Yemen'deki insan hakları ihlallerinin derhal durdurulması çağrısı - Son Dakika

BM'den Yemen'deki insan hakları ihlallerinin derhal durdurulması çağrısı

28.12.2021 14:48
BM'den Yemen'deki insan hakları ihlallerinin derhal durdurulması çağrısı

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'de uluslararası insancıl hukuk ve insan haklarına yönelik ihlallerin derhal durdurulması ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'de uluslararası insancıl hukuk ve insan haklarına yönelik ihlallerin derhal durdurulması ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini belirtti.

Grundberg, yaptığı yazılı açıklamada, son haftalardaki askeri tırmanışın Yemen'in yıllardır tanık olduğu ve sivillerin yaşam riskini artıran en kötü olaylardan biri olduğunu ifade etti.

Koalisyon güçlerinin başkent Sana'ya yönelik hava saldırılarının sivillerin ölümüne yol açtığını, yerleşim bölgelerindeki sivil altyapıya zarar verdiğini kaydeden Grundberg, ayrıca Husilerin Marib'i füzelerle hedef almasının da sivil can kayıplarına ve çok sayıda bölge sakininin yerlerini terk etmesine neden olduğunu aktardı.

Grundberg ayrıca Suudi Arabistan'a yönelik devam eden, sivil kayıplara ve sivil altyapıda zarara neden olan saldırılarla ilgili endişesini ifade etti.

BM Temsilcisi, Yemen'deki ciddi askeri tırmanışın, ülkedeki çatışmaları sona erdirmek için sürdürülebilir siyasi çözüm fırsatlarını baltaladığına işaret etti.

Sivilleri ve sivil nesneleri hedef alan eylemlerle faili kim olursa olsun ayrım gözetmeksizin yapılan saldırıların uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olduğu, derhal durdurulması gerektiğini vurgulayan Grundberg, Yemen'de uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukukuna yönelik ihlallerin hesap sorulmadan işlenmeye devam edemeyeceğini belirtti.

Grundberg, tüm taraflara kamu altyapısının sivil karakterini korumaya çağırdı.

Yoksulluk, açlık ve hareket özgürlüklerinde ciddi kısıtlamalara maruz kalan milyonlarca Yemenli için 2021'in korkunç şekilde sonlandığını kaydeden Grundberg, gerginliği azaltmak, acil insani ihtiyaçları ele almak, acil çözümler bulmak, Yemen'deki çatışmaları kapsamlı ve sürdürülebilir bir çözümle sonlandırmayı amaçlayan siyasi bir sürece imkan sağlamak adına taraflarla çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.

Grundberg, çatışma taraflarını BM'nin bu konudaki çabalarıyla olumlu şekilde etkileşime geçmeye çağırdı.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

YORUMLAR
500

Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Koalisyon, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM'den Yemen'deki insan hakları ihlallerinin derhal durdurulması çağrısı - Son Dakika


Sedat Peker'in elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik dava yarın başlıyor Sedat Peker'in elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik dava yarın başlıyor         
14:49
Fenomen Berkcan Güven'in anneannesi Şahide Türe hayatını kaybetti Fenomen Berkcan Güven'in anneannesi Şahide Türe hayatını kaybetti         
14:37
Aleyna Tilki için "Allah'ım kimseyi evladın cehaleti ile sınama" diyen Işın Karaca'ya annesinden cevap Aleyna Tilki için "Allah'ım kimseyi evladın cehaleti ile sınama" diyen Işın Karaca'ya annesinden cevap         
14:26
Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz         
13:58
Kurt bebek görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek bir korkusu var Kurt bebek görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek bir korkusu var         
13:03
Ekiplerin pitbull ile imtihanı! Baktılar olmuyor, sakinleştirici iğne kullanmak zorunda kaldılar Ekiplerin pitbull ile imtihanı! Baktılar olmuyor, sakinleştirici iğne kullanmak zorunda kaldılar         
12:25
Çobanın yaptığı hareket büyük şaşkınlık yarattı! Birlikte olmak için kadına sürüden 3 koyun vermiş Çobanın yaptığı hareket büyük şaşkınlık yarattı! Birlikte olmak için kadına sürüden 3 koyun vermiş         
11:35
Çorum'da topraktan çıkarıp defineyi sır gibi saklamış! Çorum'da topraktan çıkarıp defineyi sır gibi saklamış!         
11:19
Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu         
09:15
"Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor "Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor         
08:43
Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi? Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi?         
08:42
Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt         
08:22
Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi         
20:36
BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu         
20:08
Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı         
17:24
Son Dakika: Ali Koç Trabzonspor'a seslendi: Allah'ınızı severseniz vazgeçin, sıkıntıya girersiniz Son Dakika: Ali Koç Trabzonspor'a seslendi: Allah'ınızı severseniz vazgeçin, sıkıntıya girersiniz         
17:23

Son Dakika Haberleri
14:48 Sedat Peker'in elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik dava yarın başlıyor
14:37 2022 yılının en şanslı burçları belli oldu! İşte ''müthiş bir yıldı'' diyecek burçlar
14:27 İnsanlar dünyadan yok olursa, hangi hayvan egemen olur?
14:26 Son Dakika! İzmir'den sonra bir saldırı da İstanbul'da! Silahlı ve bıçaklı bir kişi HDP Bahçelievler İlçe Örgütü binasına saldırı düzenledi
14:25 Aleyna Tilki için "Allah'ım kimseyi evladın cehaleti ile sınama" diyen Işın Karaca'ya annesinden cevap
14:18 Binlerce ölü balığın kıyıya vurduğu baraj gölünde korkutan tablo!
14:16 Bakan Varank'tan dikkat çeken paylaşım! TOGG'un bagajını açtığı için fırça yiyen muhabire gönderme yaptı
14:10 Ümit Özdağ aldığı tepkilere cevap verdi: Stratejik salaklar beni şaşırtmadı! Suriyeli esnafın dükkanına girip kimlik sormuştu
14:07 NASA, ilahiyatçı işe alacak
13:58 Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2021 14:57:39. #1.13#
SON DAKİKA: BM'den Yemen'deki insan hakları ihlallerinin derhal durdurulması çağrısı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement