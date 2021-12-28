BM'den Yemen'deki insan hakları ihlallerinin derhal durdurulması çağrısı - Son Dakika

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'de uluslararası insancıl hukuk ve insan haklarına yönelik ihlallerin derhal durdurulması ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini belirtti.

Grundberg, yaptığı yazılı açıklamada, son haftalardaki askeri tırmanışın Yemen'in yıllardır tanık olduğu ve sivillerin yaşam riskini artıran en kötü olaylardan biri olduğunu ifade etti.

Koalisyon güçlerinin başkent Sana'ya yönelik hava saldırılarının sivillerin ölümüne yol açtığını, yerleşim bölgelerindeki sivil altyapıya zarar verdiğini kaydeden Grundberg, ayrıca Husilerin Marib'i füzelerle hedef almasının da sivil can kayıplarına ve çok sayıda bölge sakininin yerlerini terk etmesine neden olduğunu aktardı.

Grundberg ayrıca Suudi Arabistan'a yönelik devam eden, sivil kayıplara ve sivil altyapıda zarara neden olan saldırılarla ilgili endişesini ifade etti.

BM Temsilcisi, Yemen'deki ciddi askeri tırmanışın, ülkedeki çatışmaları sona erdirmek için sürdürülebilir siyasi çözüm fırsatlarını baltaladığına işaret etti.

Sivilleri ve sivil nesneleri hedef alan eylemlerle faili kim olursa olsun ayrım gözetmeksizin yapılan saldırıların uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olduğu, derhal durdurulması gerektiğini vurgulayan Grundberg, Yemen'de uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukukuna yönelik ihlallerin hesap sorulmadan işlenmeye devam edemeyeceğini belirtti.

Grundberg, tüm taraflara kamu altyapısının sivil karakterini korumaya çağırdı.

Yoksulluk, açlık ve hareket özgürlüklerinde ciddi kısıtlamalara maruz kalan milyonlarca Yemenli için 2021'in korkunç şekilde sonlandığını kaydeden Grundberg, gerginliği azaltmak, acil insani ihtiyaçları ele almak, acil çözümler bulmak, Yemen'deki çatışmaları kapsamlı ve sürdürülebilir bir çözümle sonlandırmayı amaçlayan siyasi bir sürece imkan sağlamak adına taraflarla çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.

Grundberg, çatışma taraflarını BM'nin bu konudaki çabalarıyla olumlu şekilde etkileşime geçmeye çağırdı.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.