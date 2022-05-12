BM'den Yemen'deki tüm taraflara "ateşkese uymaları" çağrısı - Son Dakika
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BM'den Yemen'deki tüm taraflara "ateşkese uymaları" çağrısı

12.05.2022 13:29
BM'den Yemen'deki tüm taraflara "ateşkese uymaları" çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'deki insani krizin hafifletilmesi için tüm tarafların mevcut ateşkese uymaları gerektiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'deki insani krizin hafifletilmesi için tüm tarafların mevcut ateşkese uymaları gerektiğini söyledi.

Grundberg, BM Özel Temsilciliğinin Twitter hesabından yayımladığı yazılı açıklamada, Yemen'in geçici başkenti Aden'e gerçekleştirdiği iki günlük ziyarete ilişkin bilgi verdi.

Yemen'de Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Başkan Yardımcısı Tarık Salih ve Başbakan Muin Abdulmelik ile görüştüğünü aktaran Grundberg, mevcut ateşkesin "somut faydalar" sağladığını ve sivil kayıplar açısından da ciddi azalmalar görüldüğünü belirtti.

Grundberg, Yemen'deki temasları kapsamında ateşkesi tehlikeye atacak her türlü tehdidin üstesinden gelinmesinin yanı sıra Taiz başka olmak üzere çeşitli şehirlerdeki yolların güvenli bir şekilde açılması ve Husilerin kontrolü altındaki Sana Uluslararası Havaalanı'ndan ticari uçuşların yeniden başlaması gibi konuları ele aldıklarını kaydetti.

BM Özel Temsilcisi ayrıca, Yemen'deki tüm tarafların "savaşın siviller üzerindeki etkisini azaltmak ve insani yardım hareketliliğini kolaylaştırmak" için mevcut ateşkesi koruma yolunda çaba göstermesi gerektiğini vurguladı.

Yemen'deki iç savaş ve 2 ay süreli ateşkes

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'da yerel saatle 19.00'dan itibaren hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

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Birleşmiş Milletler, Başbakan, Twitter, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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