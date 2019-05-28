Son Dakika Haberleri: BM'den Yemen'e 20 mayın temizleme aracı
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BM'den Yemen'e 20 mayın temizleme aracı

1 saat önce

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Yemen'e 20 adet mayın temizleme aracı gönderdi.

BM'den Yemen'e 20 mayın temizleme aracı, System.String[]
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Yemen'e 20 adet mayın temizleme aracı gönderdi.
UNDP Yemen Ofisinin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, "UNDP, Hudeyde'de devam eden mayın temizleme çabalarına destek vermek için Husilere bağlı Mayın Temizleme Yürütme Merkezi'ne 20 araç teslim etti." denildi.
UNDP'den pazar günü yapılan açıklamada, Yemen'deki ihtiyaç sahiplerine insani yardımların güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamak için Hudeyde limanlarının patlayıcı maddelerden temizlenmesine başlanacağı belirtilmişti.
Yemenli yetkililerin daha önce yaptığı açıklamalara göre, ülkenin farklı illerinde yerleştirilmiş yaklaşık 1 milyon mayın bulunuyor.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
Yemen'de 4 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.
BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yarısını oluşturan 10 milyon kişi kıtlık riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Ülkede 22 milyondan fazla insan yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.
Pek çok alanda insani kriz yaşanılan ülkede, temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenlerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıklar her geçen gün artıyor.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:56 Kaynak: AA
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