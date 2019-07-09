Son Dakika Haberleri: BM'den Yemen'e 400 milyon dolarlık proje desteği
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BM'den Yemen'e 400 milyon dolarlık proje desteği

1 saat önce

Birleşmiş Milletlerin (BM), iç savaşla boğuşan Yemen'in tüm vilayetlerinde toplamda 400 milyon dolarlık yaşam projeleri hayata geçireceği açıklandı.

BM'den Yemen'e 400 milyon dolarlık proje desteği, System.String[]
Birleşmiş Milletler, Yemen, Güncel
Birleşmiş Milletlerin (BM), iç savaşla boğuşan Yemen'in tüm vilayetlerinde toplamda 400 milyon dolarlık yaşam projeleri hayata geçireceği açıklandı.
Yemen haber ajansı SABA'ya göre, Yemen'deki BM İnsani İlişkiler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Müdürü Sebastian Trev ile Yemen Yerel Yönetim Bakanı Abdurrakib Feth Aden'de bir araya geldi.
Görüşmede Trev, BM'nin herhangi bir istisna gözetmeksizin Yemen'in tüm vilayetlerinde yaklaşık 400 milyon dolarlık yaşam projeleri hayata geçireceğini söyledi.
OCHA'nın Yemen'in Taiz, Marib, El-Mukalla kentlerinde ofisler açacağını belirten Trev, işlerinde kolaylığın sağlanması için ofislerin merkezden bağımsız bir şekilde hareket edeceğini aktardı.
Feth de BM'nin istisnasız bir şekilde tüm vilayetlerde hayata geçireceği program ve projelerin önemine vurgu yaptı.
BM'nin ülkedeki insani yardım operasyonlarını uluslararası toplum tarafından meşru kabul edilen hükümetin ilgili kurumlarıyla koordineli bir şekilde gerçekleştirmesi gerektiğini vurgulayan Yemenli Bakan Feth ayrıca Husilere atıfta bulunarak, insani yardım kapsamında milislerle iş birliğine girilmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğu uyarısı yaptı.
Yemen'deki insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.
Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaklaşık 5 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:36 Kaynak: AA
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