BM'den Yemen'e İnsani Yardım

Birleşmiş Milletler
(BM
) Dünya Gıda Programı'nın (WFP), geçen aralık ayında Yemen
'de yaklaşık 9 milyon kişiye insani yardım ulaştırdığı açıklandı.
WFP Sözcüsü Herve Verhoosel, BM Cenevre
Ofisi'nde düzenlenen haftalık olağan basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Haziran 2018'de çatışmaların tırmanışa geçtiği Hudeyde'de, WFP, ulaşılması güç bölgeler Et-Tuhayta ve Darahimi'ye yardım ulaştırmayı başardı." dedi.
Verhoosel, Hudeyde iline bağlı iki bölgeye geçen temmuzdan bu yana ilk defa ulaşmalarında, geçen ay İsveç
'te gerçekleştirilen Yemen konulu barış görüşmelerinin önemli rol oynadığına işaret etti.
Sözcü Verhoosel, Et-Tuhayta'da 8 bin 125, Darahimi'de ise 2 bin 662 haneye iki ay yetecek gıda erzakı dağıtıldığını bildirdi.
Ülke genelinde ise geçen aralık ayında 9 milyon kişiye insani yardım ulaştırıldığını açıklayan Verhoosel, "10 milyon kişiye ulaşmayı umuyorduk. Tam hedefe ulaşamadık. Çünkü, mevcut durum, bazı bölgelerde dağıtımı yavaşlattı. Güvenlik de o kadar iyi değildi." ifadelerini kullandı.
WFP Sözcüsü Herve Verhoosel, AA'ya yaptığı açıklamada ocak ayının sonunda kurumun, Yemen'de ayda 12 milyon kişiye gıda sağlayacağını söylemişti.
Verhoosel, "Bazı kişilerin, insanların çektiği acılardan fayda sağlamaya çalışması üzücü ve kabul edilemez. WFP, bu suistimali ortaya çıkardı ve kurum Yemen'de acil gıdaya ihtiyaç duyan milyonlarca insana yönelik yardımımızın sadece küçük bir kısmıyla ilgili olan bu meseleyi çözmek için adımlar atıyor." ifadelerini kullanmıştı.