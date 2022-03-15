BM'den Yemen için 4,3 milyar dolarlık yardım çağrısı - Son Dakika
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BM'den Yemen için 4,3 milyar dolarlık yardım çağrısı

15.03.2022 21:58
BM'den Yemen için 4,3 milyar dolarlık yardım çağrısı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), 7 yıldır iç savaşın devam ettiği Yemen için 4,3 milyar dolarlık yardım çağrısı yaptı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), 7 yıldır iç savaşın devam ettiği Yemen için 4,3 milyar dolarlık yardım çağrısı yaptı.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, BM Güvenlik Konseyine brifinginde, Yemen'deki insani durumun "kronik acil duruma" dönüştüğünü söyledi.

16 Mart'ta Yemen için yardım konferansı düzenleneceğini belirten Griffiths, yardım örgütlerinin Yemen'de ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için 4,3 milyar dolara ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Yemen'de 23,4 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğuna dikkati çeken Griffiths, bunun 19 milyonunun ise açlık seviyesinde olduğunu söyledi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Birleşmiş Milletler, Martin Griffiths, Yemen, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM'den Yemen için 4,3 milyar dolarlık yardım çağrısı - Son Dakika


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