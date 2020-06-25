BM'den Yemen için "Ya yardım edersiniz ya da uçurumdan düşmesini izlersiniz" uyarısı - Son Dakika

BM'den Yemen için "Ya yardım edersiniz ya da uçurumdan düşmesini izlersiniz" uyarısı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) dünyanın en kötü insani krizinin yaşandığı Yemen'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların yüzde 25'nin hayatını kaybettiğini belirterek, uluslararası topluma yardım gelmezse Yemen'in "uçurumdan düşüşünü izleyecekleri" uyarısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) dünyanın en kötü insani krizinin yaşandığı Yemen'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların yüzde 25'nin hayatını kaybettiğini belirterek, uluslararası topluma yardım gelmezse Yemen'in "uçurumdan düşüşünü izleyecekleri" uyarısında bulundu.

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BM Güvenlik Konseyi'ni Yemen'deki gelişmeler hakkında bilgilendiren BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Kovid-19 salgının ülkede çok hızlı yayıldığını ve virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin oranının küresel ortalamadan beş kat daha fazla olduğunu söyledi.

İç savaş nedeniyle sağlık sisteminin çöktüğü ülkede birçok vakanın ve ölümün kayda geçmediğine değinen Lowcock, cenaze işlemleri ücretlerinin ise 7 katına çıktığını aktardı.

Mayıs ayında her gün ortalama beş sivilin öldüğü ya da yaralandığını ve bunların üçünden birinin çocuk olduğunu kaydeden Lowcock, 4 milyon Yemenliye su ve hijyen sağlayan yardım programlarının fon yetmezliği nedeniyle birkaç hafta içinde kapanacağını ifade etti.

Yaklaşık 5 milyon çocuğun rutin aşılarının kesintiye uğrayacağını ve yetersiz beslenmeye maruz kalanlara yönelik programların kapanacağını vurgulayan Lowcock, çok sayıda kişinin açlıktan ölebileceği, Kovid-19 veya koleraya yenik düşebileceği ve aşı yapılamayan çocuklarını çeşitli hastalıklar nedeniyle kaybedebileceğine işaret etti.

Lowcock, "Önünüzde iki seçenek var, ya Yemen'de insani yardımları destekler ve siyasi çözüm için ortam yaratırsınız ya da Yemen'in uçurumdan düşmesini izlersiniz." dedi.

Birleşmiş Milletler, Sekreter, Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 01:19 Kaynak: AA

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