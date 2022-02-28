BM'den Yemen'in Marib ilindeki yerinden edilmiş 2 bin aileye nakdi yardım - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM), ocak ayında Yemen'deki Marib ilinde bulunan, yerinden edilmiş 2 bin aileye nakdi yardım dağıtıldığını açıkladı.

BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütünün (IOM), Twitter hesabından yapılan açıklamada, yerinden edilen ailelerin çoğu zaman neredeyse hiçbir şey alamadan evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.

IOM'un bu ailelerin şartlarını iyileştirmek için BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisine bağlı İnsani Yardım Fonuyla birlikte Marib'deki 2 binden fazla aileye ocak ayı boyunca nakdi yardım sağladığı aktarıldı.

Açıklamada yardım miktarına ilişkin bilgi verilmedi.

BM, 20 Ocak'taki açıklamasında, Yemen'deki çatışmalar nedeniyle yerinden edilenlerin sayısının 4 milyon 200 bin kişiye yükseldiğini bildirmişti.

Yemen hükümeti, son zamanlarda BM ve uluslararası kuruluşlara ülkedeki yerinden edilmiş Yemenlilere, destek çağrısında bulunmuştu.

UNMHA Başkanı'nın bölgesel ziyareti sona erdi

Öte yandan Birleşmiş Milletler Hudeyde Anlaşmasını Destekleme Misyonu (UNMHA) Başkanı Tümgeneral Michael Beary'nin, Hudeyde'nin kıyı limanlarının silahsızlandırılması çerçevesindeki bölgesel istişarelerinin sona erdiği ifade edildi.

UNMHA tarafından yapılan yazılı açıklamada, Beary'nin bir haftalık bölgesel ziyaret kapsamında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ürdün'e gittiği kaydedildi.

Riyad'da Hudeyde Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesinin (RCC) Yemen Heyeti Başkanı Tümgeneral Muhammed Muslıh Ayza'nın yanı sıra üst düzey Suudi yetkililer ve komutanlarla görüştüğü belirtilen Beary'nin Abu Dabi'deki görüşmelerinde BAE Savunma ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya geldiği aktarıldı.

Görüşmelerde, Hudeyde Limanı'nın silahtan arındırılması, insani yardımın engelsiz bir şekilde ülkeye girebilmesi konusunda UNMHA'nın izleme çalışmalarını yoğunlaştırması yollarına odaklanıldığı belirtildi.

Beary'nin ayrıca BM Güvenlik Konseyi daimi üye ülkelerin (ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Rusya) büyükelçileriyle görüştüğü ve misyonun görevine verdikleri sürekli desteğin önemini vurguladığı ifade edildi.

Açıklamada, Tümgeneral Beary'nin bölgesel istişarelerini AB Misyon başkanları ve İrlanda Büyükelçisi ile bir araya geldiği Amman ziyaretiyle tamamladığı aktarıldı.

Stockholm Anlaşması

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de Husiler ile hükümet arasında Aralık 2018'de esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz'in durumuyla ilgili Stockholm Anlaşması imzalanmıştı. UNMHA da bu anlaşmanın ardından kurulmuştu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından 23 Aralık 2021'de Hindistanlı General Abhijit Guha yerine UNMHA Başkanı olması kararlaştırılan İrlandalı Tümgeneral Michael Beary, 19 Ocak'ta görevi teslim almıştı.