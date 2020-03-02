Birleşmiş Milletler, Yunanistan'a göçmenlere orantısız güç kullanmaması konusunda çağrıda bulundu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Birleşmiş Milletler, Yunanistan'a göçmenlere orantısız güç kullanmaması konusunda çağrıda bulundu - Son Dakika Dünya

Birleşmiş Milletler, Yunanistan'a göçmenlere orantısız güç kullanmaması konusunda çağrıda bulundu

6 saat önce

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, sınırı geçmek isteyen göçmenlere aşırı ve orantısız güç uygulanmaması konusunda Yunanistan'a çağrıda bulundu.

Türkiye'nin sınırları açmasının ardından on binlerce göçmen Avrupa'ya gitmek için Yunanistan sınırına akın etti. Sınırlarından göçmenlerin geçmesini istemeyen Yunanistan'a, BM'de "ornatısız güç kullanmayın" çağrısı geldi.

"SAVUNMASIZ İNSANLARA EYLEMDEN KAÇINILMALI"

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nde yapılan yazılı açıklamada, "BMMYK, Türkiye ve Yunanistan'daki gelişmeleri izliyor ve destek teklif ediyor. Tüm bu durumlarda olduğu gibi yetkililerin savunmasız insanların acılarını artırabilecek her türlü eylemden kaçınmaları önem arz ediyor" ifadesine yer verildi.

Tüm devletlerin sınırlarını kontrol etme ve düzensiz hareketleri yönetme hakkı olduğu vurgulanan açıklamada, "Aynı zamanda aşırı veya orantısız güç kullanımından kaçınmalı ve sığınma taleplerini düzenli bir şekilde ele almak için sistemin işletilmesi gerekiyor" değerlendirilmesinde bulunuldu.

GÖÇMENLERE İNSANİ YARIM YAPILIYOR

Açıklamada Türkiye ve Yunanistan arasındaki sınırda Birleşmiş Milletlerin Türk Kızılay, Uluslararası Göç Örgütü ve UNICEF ile çalıştığına, durum değerlendirmesi yaparak ihtiyaç sahiplerine insani yardım yaptığına işaret edildi.

Sınırı geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin Suriyeli, Afgan, İranlı, Sudanlı ve diğer milletlerden oluştuğu aktarılan açıklamada, sınıra risk alarak gelenler arasında kadın, çocuk ve aileler de bulunduğu kaydedildi.

"MÜLTECİLERE EV SAHİPLİĞİ YAPAN TÜRKİYE'YE DESTEK OLUNMALI"

"Aynı zamanda, halihazırda milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'ye ve ve Suriye'ye komşu diğer ülkelere uluslararası destek sağlanmalı ve hızlandırılmalıdır." ifadesi kullanılan açıklamada, İdlib'de yerinden edilen yaklaşık 1 milyon sivil için de acil eylemde bulunulması gerektiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler, Yunanistan'a göçmenlere orantısız güç kullanmaması konusunda çağrıda bulundu
Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Yunanistan, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 07:18 Kaynak: AA
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