BM'den Yunanistan'a "sığınmacı ve düzensiz göçmen" çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel BM'den Yunanistan'a 'sığınmacı ve düzensiz göçmen' çağrısı - Son Dakika

BM'den Yunanistan'a "sığınmacı ve düzensiz göçmen" çağrısı

6 saat önce

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Ege adalarındaki binlerce sığınmacı ve düzensiz göçmenin içinde bulunduğu zorlu koşullara son verilmesi için Yunanistan'a "kararlı eylem" çağrısında bulundu.

BM'den Yunanistan'a

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Ege adalarındaki binlerce sığınmacı ve düzensiz göçmenin içinde bulunduğu zorlu koşullara son verilmesi için Yunanistan'a "kararlı eylem" çağrısında bulundu.

BMMYK Sözcüsü Andrej Mahecic, BM Cenevre Ofisinde düzenlenen basın toplantısında, "BMMYK, 5 Yunan adası Midilli, Sakız, Sisam, İstanköy ve İleryoz'da aşırı kalabalık ve endişe verici koşullarda kalan sığınmacı ve göçmenlerin sorunlarını çözmek için Yunanistan'a çabalarını yoğunlaştırma çağrısında bulunuyor." dedi.

Söz konusu 5 adada şu anda 5 bin 400 kişi için tasarlanmış sığınmacı kabul merkezlerinde 36 binden fazla kişinin kaldığını belirten Mahecic, Ege adalarındaki binlerce sığınmacı ve düzensiz göçmenin ana karaya acilen tahliye edilmesi için Yunanistan'a çağrı yaptı.

Mahecic, adalardaki sığınmacı ve düzensiz göçmenlerin büyük çoğunluğunun ailelerden oluştuğunu, bunların üçte birinin de 12 yaş altı çocuklar olduğunu vurguladı.

Ege adalarındaki kabul merkezlerinde aile veya akrabası olmayan yaklaşık 2 bin çocuğun risk altında bulunduğu uyarısında bulunan Mahecic, "Şu anda Yunanistan'da 5 bin 300'den fazla refakatsiz çocuk bulunuyor. Bunların dörtte birinden azı yaşlarına uygun barınaklarda kalıyor." dedi.

Mahecic, binlerce sığınmacı ve düzensiz göçmenin içinde bulunduğu koşullara son verilmesi için Yunanistan'a "kararlı eylem" çağrısında bulunduklarını kaydetti.

Birleşmiş Milletler, Yunanistan, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 06:26 Kaynak: AA
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