BM, Doğu Afrika'da çekirge istilası nedeniyle açlık tehlikesine karşı uyarıda bulundu - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya BM, Doğu Afrika'da çekirge istilası nedeniyle açlık tehlikesine karşı uyarıda bulundu - Son Dakika Dünya

BM, Doğu Afrika'da çekirge istilası nedeniyle açlık tehlikesine karşı uyarıda bulundu

6 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM), Doğu Afrika'da tarım alanları ile otlakları istila eden çekirge sürülerinin kontrol altına alınamaması halinde Etiyopya, Kenya, Uganda, Tanzanya ve Somali'de açlık tehlikesinin baş gösterebileceği uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM), Doğu Afrika'da tarım alanları ile otlakları istila eden çekirge sürülerinin kontrol altına alınamaması halinde Etiyopya, Kenya, Uganda, Tanzanya ve Somali'de açlık tehlikesinin baş gösterebileceği uyarısında bulundu.

BM Gıda ve Tarım Örgütü'nden (FAO) Dominique Burgeon, çekirgelerin gıda krizine yol açacağını kaydetti.

Çekirge istilasını kontrol altına alma girişimleri şimdiye dek başarılı olmadı.

Havadan tarım ilaçları (pestisit) püskürtmenin en etkili yöntem olduğu, ancak bu ülkelerde kaynakların yetersiz olduğu ifade ediliyor.

Şimdiden yüz milyarları bulan çekirge sayısının daha da artmasından endişe ediliyor.





Hızla çoğalıyorlar

Çekirgelerin hızla çoğaldığına, Haziran'da sayılarının 500 katına çıkabileceğine dikkat çeken FAO, etkilenen bölgelere böcek ilacı püskürtülmesi amacıyla 76 milyon dolar katkı yapması içim uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Burgeon, "Aksi halde durum daha da kötüleşecek ve çok daha büyük çaplı bir gıda yardımı yapılması gerekecek ve bunun kontrolden çıkma tehlikesi var" diye konuştu.

Çekirge istilası Kenya'da son 70 yıldır, Somali ve Etiyopya'da ise son 25 yıldır görülen en şiddetli düzeyde seyrediyor.

Çöl çekirgesi olan adlandırılan tür, sürekli göç eden ve büyük yıkımlara yol açan bir böcek. Bir çekirge 150 km yol alıp her gün kendi ağırlığı kadar (yaklaşık 2 gram) yiyecek tüketiyor.

Çekirge sürülerinin Pakistan, Yemen, Suudi Arabistan, Umman ve Sudan'ı da etkisi altına aldığı belirtiliyor.





Ne yapılıyor?

Kriz nedeniyle Somali ülke çapında acil durum ilan etti.

Etiyopya hükümeti ise ülkenin dokuz eyaletinden dördünde "acil eylem" çağrısı yaptı.

Kenya, birçok bölgede uçaklardan ilaçlama yaparken, Uganda'nın da kuzey bölgelerine ilaçlama için asker göndermeyi planladığı belirtildi.

Çekirgelerin Doğu Afrika'ya üç ay önce Yemen'den geldikleri sanılıyor.

BM, Doğu Afrika'da çekirge istilası nedeniyle açlık tehlikesine karşı uyarıda bulundu
Birleşmiş Milletler, Etiyopya, Afrika, Kenya, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:10 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Berlin'de yaşanan saldırı hakkında konuşan Güldür Güldür Show oyuncusu Onur Buldu: Bizlik bir durum yok, herkes iyi
Güldür Güldür Show'un Berlin turnesinde yaşanan saldırı sonrası Alman polisinden ilk açıklama Pakistan Başbakanı'ndan Erdoğan'ı mest eden sözler: Ülkemizde seçime girse kazanır Son dakika: Fransa'daki bir Çinli turist, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
15:41 Güldür Güldür Show çıkışı saldırıya uğradılar!
15:41 İşte Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi!
15:05 Model Didem Soydan, Instagram hesabından üstsüz yatak pozunu paylaştı
16:01 Mustafa Sandal'dan Cem Yılmaz'ın aşk hayatına ilginç yorum: Bermuda şeytan üçgeni
13:41 Akın Akınözü, sevgilisiyle neden fotoğraf paylaşmıyor?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 19:34:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BM, Doğu Afrika'da çekirge istilası nedeniyle açlık tehlikesine karşı uyarıda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]