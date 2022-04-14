BM: Doğu Afrika'daki mülteciler umutsuz bir gelecekle karşı karşıya - Son Dakika
Üye Girişi

BM: Doğu Afrika'daki mülteciler umutsuz bir gelecekle karşı karşıya

14.04.2022 06:50
BM: Doğu Afrika'daki mülteciler umutsuz bir gelecekle karşı karşıya

Birleşmiş Milletler (BM), Doğu Afrika ülkelerindeki mültecilerin iç çatışmalar, gıda krizi ve iklim değişikliği gibi nedenlerden dolayı umutsuz bir gelecekle karşı karşıya olduklarını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), Doğu Afrika ülkelerindeki mültecilerin iç çatışmalar, gıda krizi ve iklim değişikliği gibi nedenlerden dolayı umutsuz bir gelecekle karşı karşıya olduklarını bildirdi.

BM'den yapılan yazılı açıklamada, 2012'de Doğu Afrika ülkelerinde 1,92 milyon olan mülteci sayısının bugün 5 milyona ulaştığı belirtildi.

Gıda krizi, iç çatışmalar ve iklim değişikliği gibi konuların mültecilerin hayatını olumsuz etkilediğine dikkat çekilen açıklamada, bu durumdan en çok çocukların etkilendiği ifade edildi.

Doğu Afrika'daki mültecilerin "umutsuz bir gelecek" ile karşı karşıya olduğu vurgulanan açıklamada, Kovid-19 salgını sürecinde bu durumun daha da derinleştiği kaydedildi.

BM verilerine göre, bölge ülkelerinden Uganda'da 1,6 milyon mülteci yaşarken Sudan'da, 1,1 milyon, Etiyopya'da 837 bin, Kenya'da 547 bin, Güney Sudan'da 340 bin, Tanzanya'da 248 bin, Burundi'de 86 bin ve Cibuti'de 35 bin mülteci bulunuyor.

YORUMLAR
500
BM: Yılbaşından beri 30 bin Yemenli evlerini terk etti BM: Yılbaşından beri 30 bin Yemenli evlerini terk etti

Birleşmiş Milletler, Mülteci, Afrika, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM: Doğu Afrika'daki mülteciler umutsuz bir gelecekle karşı karşıya - Son Dakika


Son Dakika
00:57 Yunan profesörden tarihi itiraf: Türkiye artık büyük güç, biz kaybedeceğiz
00:55 Nijerya'da silahlı saldırıda 154 kişi öldü!
00:38 Liverpool ve Manchester City yarı final biletini aldı!
00:30 Hull City'nin patronu Acun Ilıcalı, yeşil çimlerde karşı karşıya geldiği futbolcularına acımadı
00:20 Gözler Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararında! Değişikliğe gidilecek mi?
00:18 Eski AK Partili İdris Naim Şahin parti kuruyor!
23:55 Kendilerine saldıran köpek yüzünden birden türkü söylemeye başlayan gençler büyük ilgi gördü
23:37 Rus kadının kocasına akılalmaz sözleri gündem oldu: Oraya git ve Ukraynalı kadınlara tecavüz et ama bana hiçbir şey söyleme
23:23 Final maçında hata iddiası! Galatasaray hukuki girişimlerde bulunulacağını duyurdu
23:07 Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum açıkladı: Cumhurbaşkanımız TOKİ ile ilgili müjdeyi Haziran'da bizzat verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 06:56:38. #1.12#
SON DAKİKA: BM: Doğu Afrika'daki mülteciler umutsuz bir gelecekle karşı karşıya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement