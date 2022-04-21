BM: Doğu Afrika kuraklık nedeniyle kıtlık riskiyle karşı karşıya - Son Dakika

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı, Doğu Afrika ülkelerinin kuraklık nedeniyle kıtlık riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısı yaptı.

Dünya Gıda Programı Doğu Afrika Bölge Direktörü Michael Dunford, video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında, bölgede 3 sezon boyunca yağmur yağmadığına ve kuraklığın devam etmesinin 20 milyon kişiyi etkileyebileceğine dikkati çekti.

Doğu Afrika'nın kuraklık riskiyle karşı karşıya olduğunu belirten Dunford, bölgede 81 milyon kişinin gıda güvenliğinin olmadığını söyledi.

Dunford, Somali'de kuraklığın yaklaşık 6 milyon kişiyi etkilediğini ve halihazırda 1,4 milyon kişinin acil yardıma ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, Etiyopya 'da 7 milyon kişinin, Kenya'da ise 3,5 milyon kişinin kuraklıktan etkilendiğini ifade etti.

Ukrayna- Rusya savaşının etkilerinin de bölgede hissedildiğini ve gıda fiyatlarının yüzde 23 arttığını söyleyen Dunford, bu artışın Etiyopya'da yüzde 66, Somali'de ise yüzde 36 olduğunu aktardı.

Dunford, Dünya Gıda Programı'nın Doğu Afrika'ya yardım için 6 ay boyunca 327 milyon dolara ihtiyaç duyduğunu ancak bu fonun sadece 64 milyonunun toplanabildiğini kaydetti.