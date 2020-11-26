BM Doha'da Terörle Mücadele Ofisi açıyor - Son Dakika

Katar ve Birleşmiş Milletler (BM), terörle mücadele programı kapsamında Doha'da 3 ay içinde ofis kurulması amacıyla anlaşma imzaladı.

Katar haber ajansının (QNA) haberine göre, ofisin, terörle mücadele konusunda küresel çapta parlamentoların faaliyetlerine katkı sağlaması hedefleniyor. Katar'ın başkentinde kurulacak Terörle Mücadele Ofisinin 3 içinde açılması planlanıyor.

Anlaşma, Katar Şura Meclisi Başkanı Ahmed bin Abdullah bin Zeyd Al Mahmud ile BM Terörle Mücadele Ofisi Başkanı Vladimir Ivanovich Voronkov arasında çevrim içi ortamda imzalandı.

Meclis Başkanı Al Mahmud, anlaşma gününü tarihi olarak nitelendirerek, anlaşmayı Katar ile BM arasındaki verimli ve daimi iş birliğinin inşası için atılan önemli adım olarak değerlendirdi.

Doha'da açılacak ofisin uluslararası topluma, açık bir mesaj olacağının altını çizen Al Mahmud, bunun "Katar devleti terörle mücadelede doğru yoldadır" mesajı olduğunun altını çizdi.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş, bu ülkeye ekonomik abluka uygulamaya başlamıştı. Bu durum, Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.