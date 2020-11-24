BM: Doha'daki Afganistan barış görüşmeleri devam ediyor - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Afganistan Özel Temsilcisi Deborah Lyons, Taliban ile Afganistan heyeti arasındaki müzakerelerin Katar'ın başkenti Doha'da devam ettiğini belirtti.

Lyons, BM Cenevre Ofisi'nde, BM, Afganistan ve Finlandiya tarafından düzenlenen "2020 Uluslararası Afganistan Konferansı"nda yaptığı konuşmada, "BM Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), Afganistan'ın bu tarihi anında bu konferansa ev sahipliği yapmaktan onur duyuyor." dedi.

"Biz burada konuşurken, Afganistan İslam Cumhuriyeti'ni ve Taliban'ı temsil eden Afganlar Doha'da (barış) görüşmelerine devam ediyor." ifadesini kullanan Lyons, müzakere heyetlerinin görüşmeleri devam ettirme kararlılığının kendisine cesaret verdiğini vurguladı.

Lyons, sonuç olarak müzakerelerin "hassas ve karmaşık" konuları kapsaması gerektiğini belirterek bunlara örnek olarak, toplumda İslam'ın rolü, adalet mekanizması, insan hakları, din ve etnik azınlıkların haklarını gösterdi.

Afganistan'ın son yıllarda uluslararası normlara uyumunu güçlendirmeye yönelik önemli kazanımlar elde ettiğini anlatan Lyon, "Afganistan geriye değil ileriye gitmeli. Ancak açık olmak gerekirse BM ve uluslararası ortakları, bu ülkenin karşı karşıya olduğu zorluklar konusunda tam bilgi sahibi olarak Afgan halkının yanında olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Lyons, ülkede şiddet olaylarının hala çok yüksek seviyede olduğunu, milyonlarca Afgan'ın ülke dışında yaşadığını ve binlercesinin de ülke içinde yerinden edilmeye devam ettiğini vurguladı.

"Afganistan'ın kazanımları korunmalı"

Konferansın organizatörlerinden Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Afganistan'da barışın inşasına kalıcı katkıda bulunmaya çalıştıklarını söyledi.

Haavisto, "Afganistan'ın son 19 yılda kaydettiği ilerlemeyi kutlamak için buradayız. Bu ekonomik, politik, sosyal ve kalkınma kazanımlarının korunması ve bunların üzerine inşa edilmesi gerekiyor." dedi.

Lavrov'dan geçici hükümet açıklaması

Konferansa video konferans yoluyla katılan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov "Troyka ülkeleri (ABD, Norveç, İngiltere) ve Çin'in yanı sıra Pakistan'ın da katılımıyla geçici bir hükümeti desteklemeye kararlıyız." dedi.

Diğer ortakları da (ülkeleri) müzakere sürecinin başarıyla tamamlanmasının ardından sürece katılmaya davet edilebileceğini belirten Lavrov, uluslararası toplumu, çatışma sonrası Afganistan'ın gelişmesini kolaylaştırmak için gerekli adımları atmaya davet etti.

ABD ile Taliban arasında Aralık 2019'da yeniden başlayan görüşmeler, "şiddetin azaltılması" adı verilen fiili ateşkes kararıyla sonuçlandı. 22 Şubat 2020'de başlayan 7 günlük sürenin sonunda 29 Şubat'ta barış anlaşması imzalandı.

Afganistan'da yıllardır süren savaşı sonlandırmak amacıyla Taliban ile Afganistan heyeti arasında 12 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da başlayan barış görüşmeleri de görüş ayrılıkları nedeniyle askıya alınmıştı.