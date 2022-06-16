BM, dünya genelinde zorla yerinden edilenlerin sayısının 100 milyonu aştığını duyurdu - Son Dakika
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BM, dünya genelinde zorla yerinden edilenlerin sayısının 100 milyonu aştığını duyurdu

16.06.2022 13:20
BM, dünya genelinde zorla yerinden edilenlerin sayısının 100 milyonu aştığını duyurdu

Birleşmiş Milletler (BM), dünya genelinde yerinden edilen insanların sayısının en yüksek seviyeye ulaştığını, 2021'de 89,3 milyon olan yerinden edilenlerin sayısının Rusya-Ukrayna savaşıyla 100 milyonu aştığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), dünya genelinde yerinden edilen insanların sayısının en yüksek seviyeye ulaştığını, 2021'de 89,3 milyon olan yerinden edilenlerin sayısının Rusya- Ukrayna savaşıyla 100 milyonu aştığını bildirdi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından yayımlanan Küresel Eğilimler Raporu yayımlandı.

Raporda, "Evlerini terk etmek zorunda kalan insan sayısı son on yılda her yıl arttı ve kayıtlar başladığından beri en yüksek seviyede. Bazı ilerleme belirtilerine rağmen, zorla yerinden edilmenin hızı ve ölçeği, mülteciler için çözümleri geride bırakıyor." ifadesi kullanıldı.

2021'in sonunda, savaş, şiddet, zulüm ve insan hakları ihlalleri nedeniyle yerinden edilenlerin sayısının bir yıl öncesine göre yüzde 8 artarak 89,3 milyona ulaştığına dikkat çekilen raporda, bunun 10 yıl öncesine göre iki kattan fazla artış anlamına geldiği vurgulandı.

Raporda, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en hızlı ve en büyük zorla yerinden edilme krizlerinden birine neden olduğunun altı çizildi, 2022'de Afrika'dan Afganistan'a kadar yerinden edilenlerin sayısının "dramatik dönüm noktası olan" 100 milyonun üzerine çıktığı belirtildi.

Grandi'den AB'ye tepki

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, rapora ilişkin BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Rusya-Ukrayna savaşının körüklediği bir gıda güvenliği krizinin daha fazla insanı yoksul ülkelerdeki evlerini terk etmeye zorlayarak küresel yerinden edilme oranlarını daha da yükselteceği uyarısında bulundu.

Grandi, gıda krizi başta olmak üzere, savaş, insan hakları ihlalleri ve iklim değişikliği gibi başlıkların zorla yerinden edilmeleri daha da körükleyeceğine işaret ederek, "Ya uluslararası toplum bir araya gelerek bu insanlık trajedisine çözüm bulmak, çatışmaları çözmek ve kalıcı çözümler bulmak için harekete geçer ya da bu korkunç eğilim devam eder. Açıkça, bu sorun hızlı bir şekilde çözülmezse etkisi oldukça yıkıcı olacaktır." dedi.

Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'daki mülteci krizi ile dünyadaki benzer krizlere yaklaşımının "eşitsiz" olduğunu vurgulayan Grandi, buna örnek olarak da AB ülkelerinin Akdeniz'de göçmen gruplarını kabul etmemede birbiriyle yarıştığını fakat Ukraynalı mültecileri ise cömertçe karşıladığını ifade etti.

Türkiye'de 3,8 milyon mülteci var

Mayıs 2022'ye kadar dünya çapında 100 milyondan fazla insanın zulüm, çatışma, şiddet, insan hakları ihlalleri veya kamu düzenini ciddi şekilde bozan olaylar nedeniyle zorla yerinden edildiği paylaşılan raporda, ayrıca düşük ve orta gelirli ülkelerin 2021'in sonunda dünyadaki mültecilerin yüzde 83'üne ev sahipliği yaptığı bilgisi paylaşıldı.

Türkiye'nin 3,8 milyon mülteci ile dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yaptığı belirtilen raporda, Pakistan'da 1,5 milyon, Uganda'da 1,5 milyon, Almanya'da 1,3 milyon mülteci, Kolombiya'da ise yurt dışına kaçan 1,8 milyon Venezuelalı olduğu kaydedildi.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM, dünya genelinde zorla yerinden edilenlerin sayısının 100 milyonu aştığını duyurdu - Son Dakika

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