BM Dünya Gıda Programı Direktörü Beasley'in Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel BM Dünya Gıda Programı Direktörü Beasley'in Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

BM Dünya Gıda Programı Direktörü Beasley'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

6 saat önce

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) Direktörü ABD'li David Beasley, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

BM Dünya Gıda Programı Direktörü Beasley'in Kovid-19 testi pozitif çıktı, System.String[]

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) Direktörü ABD'li David Beasley, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.


Roma merkezli BM kuruluşunun internet sitesinden kişisel sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yapan Beasley, Kanada'daki resmi programının ardından ABD'deki evine döndüğünü ve burada kendini kötü hissetmeye başladığını aktardı.


Kendini 5 gün önce karantinaya aldığını kaydeden Beasley, "Birkaç saat önce gelen test sonuçlarının onayladığına göre Kovid-19 olduğumu ilk bilenlerden biri olmanızı istiyorum. Şimdiye kadar, semptomlarım nispeten hafifti. İyi bir ruh halindeyim. Aileme yakın olduğum için şanslıyım ve mükemmel tıbbi desteğe erişebiliyorum." ifadelerini kullandı.

Beasley, enfeksiyonu ne zaman kaptığını bilmediğinden WFP'deki yakın ekibini de uyardığını ve herkesin kendisini kontrol etmesini istediğini belirterek, bir süreliğine kendi çalışma yöntemini değiştirmek durumunda olduğunu vurguladı.

David Beasley, "Hayat devam etmeli ve WFP, bize güvenen dünyadaki milyonlarca kişiye gıda yardımı sağladığımız için hepimizi gururlandıran işi yapmaya devam etmelidir. Çevremde güçlü bir lider ekibim ve dünya çapında 80'den fazla ülkede inanılmaz bir personel ekibim var. Ben iyileşmeye devam ederken, yapmanız gerekenleri yapmaya devam edeceğinizden eminim." ifadelerini kullandı.

Beasley'e, Roma merkezli bir diğer BM kuruluşu Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Direktörü Çü Dongyü'den destek mesajı geldi.


Çü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Güçlü ol. FAO'daki bütün arkadaşlarımızla beraber en kısa zamanda iyileşmeni diliyor ve iyi dileklerimizi iletiyorum. Şimdi dinlenme ve iyileşme zamanı." ifadelerine yer verdi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 02:54 Kaynak: AA

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