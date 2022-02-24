BM Dünya Gıda Programı, Ukrayna'daki çatışmadan endişe duyuyor - Son Dakika
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BM Dünya Gıda Programı, Ukrayna'daki çatışmadan endişe duyuyor

24.02.2022 22:08
BM Dünya Gıda Programı, Ukrayna'daki çatışmadan endişe duyuyor

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Ukrayna'daki çatışmadan, bundan etkilenen bölgelerde sivillerin gıdaya erişiminden ve bunun küresel çaptaki operasyonlarına olası etkisinden derin endişe duyduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Ukrayna'daki çatışmadan, bundan etkilenen bölgelerde sivillerin gıdaya erişiminden ve bunun küresel çaptaki operasyonlarına olası etkisinden derin endişe duyduğunu bildirdi.

Merkezi Roma'da bulunan BM kuruluşu WFP'den yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna'da gelişmekte olan çatışmadan, bundan etkilenen bölgelerdeki sivillerin gıdaya erişiminden ve küresel boyuttaki operasyonlarımızın üzerindeki potansiyel etkisinden derin endişe duyuyoruz. Düşüncelerimin bu krize dahil olmuş olan herkesle. BM Genel Sekreterinin acil ateşkes çağrısını yineliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

WFP ekibinin sahada ve erişimin temin edilmesiyle gerektiğinde adım atmaya hazır olduğu belirtilen açıklamada, çatışmadan etkilenenlerin her türlü insani yardıma erişiminin devam edebilmesini ve sahadaki insani yardım personelinin güvenliğinin garanti edilmesini sağlamak için tüm taraflara çağrıda bulunuldu.

Çatışmanın, dünyadaki açlığın ve gıda güvensizliğinin ana itici unsuru olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "283 milyon insan açlığa doğru yürüyor, 45 milyonu ise kıtlığın kapısında. Dünya, başka bir çatışmanın, aç insan sayısını daha da arttırmasına müsaade edemez." değerlendirmesi yapıldı.

Karadeniz havzasının, tahıl ve tarımsal üretim için dünyanın en önemli alanlarından biri olduğu ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çatışmanın etkisi, büyük olasılıkla Ukrayna sınırının ötesinde özellikle de en yoksul kesimin üzerinde hissedilecektir. Karadeniz bölgesinden tahıl akışının kesintiye uğraması, Kovid-19 pandemisinin neden olduğu ekonomik zararın ardından dünya genelinde satın almanın bir endişe olduğu dönemde gıda enflasyonunu daha da arttıracaktır."

WFP'nin 2014'ten 2018'e kadar Ukrayna'nın doğusunda faaliyet gösterdiği ifade edilen açıklamada, "Gerektiğinde Ukrayna'da ve komşu ülkelerde etkilenmiş tüm halkı desteklemeye hazırız." ifadesi kullanıldı.

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Dünya Gıda Programı, Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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