BM: Dünya nüfusunun yüzde 1'i zorla yerinden edildi
BMMYK tarafından yayımlanan raporda, iç savaş, çatışma ve baskı ve zulüm nedeniyle geçen yıl dünya genelinde zorla yerinden edilenlerin sayısının yaklaşık 80 milyona ulaştığı belirtildi.
BMMYK tarafından yayımlanan raporda, iç savaş, çatışma ve baskı ve zulüm nedeniyle geçen yıl dünya genelinde zorla yerinden edilenlerin sayısının yaklaşık 80 milyona ulaştığı belirtildi. View on euronews
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18.06.2020 21:09:18. #1.13#
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