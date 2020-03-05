BM: Dünya nüfusunun yüzde 90'ı kadınlara karşı önyargılı - Son Dakika
Son Dakika Güncel BM: Dünya nüfusunun yüzde 90'ı kadınlara karşı önyargılı - Son Dakika

BM: Dünya nüfusunun yüzde 90'ı kadınlara karşı önyargılı

6 saat önce

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), dünya nüfusunun yüzde 90'ının kadınlara karşı bir tür ön yargısı olduğunu bildirdi.

BM: Dünya nüfusunun yüzde 90'ı kadınlara karşı önyargılı, System.String[]

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), dünya nüfusunun yüzde 90'ının kadınlara karşı bir tür ön yargısı olduğunu bildirdi.

UNDP, 75 ülkede siyaset, iş ve eğitim gibi alanlarda kadınlara yönelik ön yargıların incelendiği "Toplumsal Cinsiyet Sosyal Norm Endeksi" adlı yeni raporunu açıkladı.

Endekse göre dünya nüfusunun yüzde 90'ının kadınlara karşı bir tür ön yargısı bulunuyor.

Dünyadaki kadın ve erkeklerin yarısı, erkeklerin daha iyi siyasetçi ya da lider olacağına inanıyor.

Yüzde 40'tan fazla bir kesim ise erkeklerin iş hayatında daha iyi yönetici olduğu ve erkeklerin bir işi kadınlardan daha fazla hak ettiği görüşünü paylaşıyor.

Dünya genelinde hiçbir ülkede cinsiyet eşitliği yok

Dünya genelinde yüzde 28'lik bir kesim ise bir erkeğin "eşini dövebileceğini" düşünüyor.

Rapora göre dünya genelinde hiçbir ülkede cinsiyet eşitliği bulunmuyor.

Ayrıca raporda kadın liderlerin sayısının beş yıl öncesine göre daha az olduğuna da işaret ediliyor.

2014 yılında 193 ülkeden 15'inin devlet ya da hükümet başkanı kadınken bugün sadece 10 ülke kadın liderler tarafından yönetiliyor.

Dünya genelinde kadın parlamenterlerin oranı ise sadece yüzde 24.

En fazla kadın parlamenter yüzde 31 ile Latin Amerika ve Karayipler'de, en az kadın parlamenter ise yüzde 17 ile Güney Asya ülkelerinde bulunuyor.

İş gücü piyasasında da kadınlara erkeklerden daha az ödeme yapılıyor ve kadınların üst düzey pozisyonlara gelme oranı erkeklere göre daha düşük.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:22 Kaynak: AA
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