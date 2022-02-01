BM Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili AA'ya konuştu - Son Dakika

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ) Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili, Kovid-19 salgını döneminde büyük bir sarsıntı yaşayan turizm sektörü için bu yazın önemli olduğunu ve Türkiye'nin turizmde dünya lideri olmayı sürdüreceğini söyledi.

BMDTÖ'nün Madrid'deki merkez ofisinde AA muhabirine özel demeç veren Pololikashvili, Kovid-19 salgınından en olumsuz etkilenen sektörlerden biri olan turizmin dünyadaki durumunu, gelecek beklentilerini ve Türkiye'nin sektördeki yerini değerlendirdi.

"Pandemi, turizm sektörünün en zorlu döneminden biri olarak tarihe geçecek." diyen Pololikashvili, 100 milyondan fazla kişiye istihdam sağlayan ve salgından dolayı son iki yıldır 4 trilyon doları bulan bir kayıp yaşayan turizm endüstrisinde halen çok fazla belirsizlik ve cevapsız soru olduğunu söyledi.

Sektörün dünyada 1,5 milyar turist sayısı ile rekor kırdığı 2019'un ardından salgından dolayı 2020'de yüzde 85'lik düşüşle "tam bir felaket yaşadığını" hatırlatan Pololikashvili, 2021'de yüzde 4'lük bir artış olsa da "turizm endüstrisinin önünü görebilmesi ve hızlı bir toparlanmanın olabileceğinin gösterilmesi açısından bu yazın çok önemli olduğunu" vurguladı.

İnsanların artık aşıdan, testten yorulduğunu, seyahat edenlerin gittikleri ülkelerde restorana girip giremeyeceklerini bilmediklerini, iki yıldır evlerine kapanan ailelerin yaşam şekillerinin değiştiğini dile getiren Pololikashvili, BMDTÖ olarak önceliklerini "Hükümetlerin turizmde özel sektöre finansman, kredi desteği vermesinin sürdürülmesi ve seyahatleri kolaylaştıran, standart, ortak bir protokol oluşturulması" olarak sıraladı.

Salgından en çok Asya ülkelerinin turizmi etkilendi

Asya'nın salgından en çok etkilenen turizm bölgelerinin başında geldiğini ifade eden Pololikashvili, "Dünyada seyahat edenlerin yüzde 20'sinden fazlasını oluşturan Çin, Japonya, Kore gibi büyük pazarlarda durum halen oldukça karışık. Aşı sertifikasını ilk uygulayan bölge olan Avrupa'da da seyahat etmek kolay değil. Omicron gibi yeni varyantlardan dolayı halen çok fazla kısıtlama var. Büyük pazarlarda turist sayılarıyla ilgili kısa vadede rakamsal tahminde bulunmak çok zor." dedi.

Pololikashvili, bilinmezliklerin ve her gün değişen verilerin yarattığı istikrarsızlıktan turizm sektörüne ilişkin kısa vadeli öngörülerin çok değişken olduğunu ancak Kovid-19'da aşılanma sürecinin daha fazla otelin açılması, uçuş destinasyonlarının artırılması hususunda iyimser olmak için fırsat verdiğini belirtti.

Dünya Turizm Örgütü olarak kırsal turizm destinasyonlarını destekleyen uzun vadeli girişimler başlattıklarını anlatan Pololikashvili, "En İyi Turizm Köyleri" projesi kapsamında dünyada seçtikleri 44 kırsal turizm destinasyonundan 2'sinin Türkiye'de olmasının ( Nevşehir'in Mustafapaşa köyü ile Sakarya'nın Taraklı ilçesi) önemine işaret etti.

"Türkiye'nin turizm sektöründe dünya lideri olmaya devam edeceğine eminim"

Türkiye'nin turistik anlamda bir dünya lideri olduğunun altını çizen BMDTÖ Genel Sekreteri, "Gürcistan vatandaşı biri olarak Türkiye'yi komşu ve asırlar boyu dostluğumuz olan bir ülke olarak görüyorum. Çok fazla arkadaşım da var. Ama bunu bir tarafa bıraktığımızda turizmden konuştuğumuzda Türkiye son 20-30 yılda dünya seviyesinde lider olduğunu gösterdi. Sadece Türk Hava Yolları gibi isimler ve çok güçlü şirketler son 20-30 yılda milyonlarca dolarlık yatırım yaptılar. Bu, dünyanın neresinde olursa olsun her ülke için büyük bir başarı. Ben kişisel olarak Türkiye'nin sektörde çok uzun bir geleceği olduğunu, Türkiye'ye yeniden yatırım yapmak için çok fazla alanın bulunduğunu görüyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin doğal zenginlikleri ve kültürel farklılıklarıyla turizmde "çok büyük fırsatlar yarattığını" kaydeden Pololikashvili, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin turizm sektöründe dünya lideri olmaya devam edeceğine eminim. İstanbul günümüzde dünyanın en büyük havayolu 'hub'ından bir tanesi. Büyümeye, yeni destinasyonları ağına katmaya devam ediyor ve bu da ülkeye büyük fırsatlar yaratıyor. Türkiye'de son yıllarda organize edilen mega etkinliklerin de altını çizmek gerekir. ve tabii ki bunun yanına güvenlik, misafirperverlik, kültür, kalkınan eğitimi de koyduğunuz zaman ülkeyi büyük bir gelecek beklediği görülüyor.

Yatırımlar ve inovasyon sürdükçe Türkiye'nin turizmdeki büyümesinin gelecek 20-30-50 yılda devam edeceğinden hiçbir şüphem yok. Turizmde çok ciddi istihdam var ve bunu daha da artıracak potansiyel bulunuyor. Bu konuda Türk hükümetini tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat kendisi ve ekibinin turizme büyük önem verdiğini biliyorum."

Pololikashvili, BMDTÖ olarak İstanbul'da bir ofis açma projesinin salgından dolayı şu an için rafa kaldırıldığını da ifade ederek, 11-13 Mart'ta düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu'na katılacağı bilgisini paylaştı.

"Rusya- Ukrayna krizini engellemek için her şeyin yapılması gerekir"

Son olarak, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan krizin turizme yapabileceği olası olumsuz etkiyle ilgili değerlendirmede bulunan Pololikashvili, "Sadece BMDTÖ olarak biz değil tüm dünya Ukrayna'daki gelişmelerden endişe duyuyor. Umarım hiçbir şey olmaz ama olursa bu sadece Rusya ve Ukrayna için değil tüm dünya için bir felaket olur ve bunu engellemek için her şeyin yapılması gerekir." ifadelerini kullandı.