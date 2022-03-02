BM Dünya Turizm Örgütü, Rusya'nın üyeliğini askıya almayı tartışacak - Son Dakika

Merkezi İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ), " Ukrayna'yı işgali" nedeniyle Rusya'nın üyeliğinin askıya alınmasını gündemine aldığını açıkladı.
BMDTÖ'den yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna, Polonya, Litvanya, Slovenya ve Guatemala'nın, "Rusya'nın üyeliğinin askıya alınmasına" ilişkin talebi doğrultusunda yönetim kurulunun 8 Mart'ta Madrid'de acil toplantıya çağrıldığı duyuruldu.
Açıklamada, "Ukrayna'yı işgali" nedeniyle Rusya'nın üyeliğinin askıya alınmasının gündemde olduğu belirtildi.
Örgütün tarihinde ilk kez bir ülkenin üyeliğinin askıya alınmasını tartışacağı kaydedildi.
Kaynak: AA
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