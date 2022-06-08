BM: Dünya, Ukrayna savaşı nedeniyle en ciddi gıda, enerji ve ekonomik krizin eşiğinde - Son Dakika
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BM: Dünya, Ukrayna savaşı nedeniyle en ciddi gıda, enerji ve ekonomik krizin eşiğinde

08.06.2022 20:30

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), dünyanın, Ukrayna savaşı nedeniyle şimdiye kadarki en ciddi gıda, enerji ve ekonomik krizin eşiğinde olduğu uyarısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), dünyanın, Ukrayna savaşı nedeniyle şimdiye kadarki en ciddi gıda, enerji ve ekonomik krizin eşiğinde olduğu uyarısında bulundu.

BM, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın gıda, enerji ve finans sistemleri üzerindeki etkisine ilişkin yeni bir rapor yayımladı.

Rapora göre, 94 ülkede 1,6 milyar kişi Ukrayna savaşının etkileri ile karşı kaşıya ve artan gıda ve petrol fiyatlarıyla başa çıkmakta güçlük çekiyor.

Rapor, Ukrayna savaşı nedeniyle dünyanın şimdiye kadarki en ciddi gıda, enerji ve ekonomik krizin eşiğinde olduğuna işaret ediyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, rapora ilişkin BM Genel Merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Savaşın gıda güvenliği, enerji ve finans üzerindeki etkisi sistematik, şiddetli ve hızlanıyor. Savaş, eşi benzeri görülmemiş bir açlık ve yoksulluk, sosyal ve ekonomik kaos getiriyor." uyarısında bulundu.

"Hiçbir ülke bu savaşın etkilerinden kaçamayacak"

Hiçbir ülkenin bu savaşın etkilerinden kaçamayacağını belirten Guterres, savaş nedeniyle bu yıl 47 milyon kişinin daha gıda güvensizliğiyle karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

Artan gıda ve petrol fiyatlarındaki kısır döngüyü kırmak, gıda ve enerji piyasalarına istikrar getirmek için Ukrayna tahılı ve Rus gübresinin küresel piyasalara yeniden kazandırılması gerektiğini söyleyen Guterres, Ukrayna tahılının güvenli ve engelsiz bir şekilde Karadeniz üzerinden ihracatının sağlanması çağrısı yaptı.

BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebeca Grynspan ise "Şimdiye kadarki en ciddi hayat pahalılığı ile karşı karşıyayız." dedi.

"Mevcut gıda krizi, 2023'te hızla küresel boyutlarda bir gıda felaketine dönüşebilir" uyarısında bulunan Grynspan, Ukrayna tahılı ve Rus gübresinin ihracatı olmadan gıda krizine çözüm bulunamayacağını ve bu nedenle gelecek 18 ayın kritik önem taşıdığını söyledi.

Türkiye'deki görüşmeler "yapıcı"

Ukrayna tahılının ve Rus gübresinin dünyaya ihracı için Moskova'da geçen günlerde temaslarda bulunan Grynspan, Anadolu Ajansı muhabirinin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkiye ziyaretinin ardından Ukrayna tahılının dünyaya ihracı konusunda tarafların anlaşmaya yakın olup olmadığı ve küresel gıda krizinden kimin sorumlu tutulması gerektiği sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Şu aşamada söyleyebileceğim tek şey görüşmelerin yapıcı olması, daha fazlasını söyleyemem... En önemli şey savaşı durdurmak, öyle değil mi? Ama şu da bir gerçek, hatırladığım kadarıyla 63 ülke ihracat konusunda 109 kısıtlama uyguluyor. Piyasalara daha fazla kısıtlama uygulanmaması önemli bir çağrı."

BM: Dünya, Ukrayna savaşı nedeniyle en ciddi gıda, enerji ve ekonomik krizin eşiğinde
BM: Dünya, Ukrayna savaşı nedeniyle en ciddi gıda, enerji ve ekonomik krizin eşiğinde
BM: Dünya, Ukrayna savaşı nedeniyle en ciddi gıda, enerji ve ekonomik krizin eşiğinde
BM: Dünya, Ukrayna savaşı nedeniyle en ciddi gıda, enerji ve ekonomik krizin eşiğinde

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Kaynak: AA

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