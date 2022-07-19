BM Ekonomik ve Sosyal Konsey Başkanı: Çin'in Yoksulluğu Ortadan Kaldırma Programından Ders Alınmalı - Son Dakika
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BM Ekonomik ve Sosyal Konsey Başkanı: Çin'in Yoksulluğu Ortadan Kaldırma Programından Ders Alınmalı

19.07.2022 17:05
BM Ekonomik ve Sosyal Konsey Başkanı: Çin'in Yoksulluğu Ortadan Kaldırma Programından Ders Alınmalı

BM Ekonomik ve Sosyal Konsey Başkanı Collen Vixen Kelapile, "Çin'in bu konudaki deneyimlerini öğrenmemiz bizim için çok önemli" dedi ve ekledi: "Bu, ancak liderlerin bu konuda gerçek anlamıyla kararlı olmalarıyla mümkündür.

BM Ekonomik ve Sosyal Konsey Başkanı Collen Vixen Kelapile, "Çin'in bu konudaki deneyimlerini öğrenmemiz bizim için çok önemli" dedi ve ekledi: "Bu, ancak liderlerin bu konuda gerçek anlamıyla kararlı olmalarıyla mümkündür."

Wang Jiangang

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 18 Temmuz (Xinhua) - Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomik ve Sosyal Konsey (ECOSOC) Başkanı Collen Vixen Kelapile, Çin'in özellikle de birbiriyle kesişen küresel krizlerin olduğu bir dönemde yoksullukla mücadelede model olduğunu söyledi. Uluslararası ekonomik ve sosyal konuların tartışılmasına yönelik küresel bir kuruluş olan ECOSOC'un başkanı, geçen hafta sona eren sürdürülebilir kalkınma üzerine üst düzey bir siyasal forumun oturum aralarında Xinhua'ya bir söyleşi verdi. Kelapile, "Yoksulluk her yerde" dedi ve ekledi: "Çin yoksullukla mücadelede iyi bir deneyime sahip... Bu konuda Çin'den öğreneceğimiz çok şey var." "Yoksulluğun ortadan kaldırılması, herkesin hedefidir ve 2030 Gündemi'nin bir parçası haline gelmiştir" diyen Kelapile, yoksulluğun ortadan kaldırılması konusunda iyi performans sergileyen ülkelerin başarı öykülerini dinlemek, "her ulusa ilham vermesi gereken bir şeydir" diye ekledi.

BM Ekonomik ve Sosyal Konsey Başkanı: Çin'in Yoksulluğu Ortadan Kaldırma Programından Ders Alınmalı

Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Rizhao kentine bağlı Wulian ilçesinin Hongniya köyünde bir serada yenilebilir mantar toplayan bir köylü, 17 Haziran 2022. (Fotoğraf: Guo Xulei/Xinhua)

7 Temmuz'da yayınlanan 2022 BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Raporu'nda bu yıl 75-95 milyon kişinin daha aşırı yoksulluğa düşebileceği tahmini yer alıyor. Bazı ülkeler "halen yoksulluğun ortadan kaldırılmasıyla uğraşıyor" ve küresel yoksulluk, "Kovid-19 pandemisi nedeniyle milyonlarca kişinin daha gerçekten daha derin yoksulluğa maruz kalmasıyla ülkelerimizin çoğunda daha da kötü hale geldi." Yeni raporda belirtildiği üzere, devam eden pandemi bir yana, diğer zorlukların yanı sıra artan savaşlar ve uzun vadeli iklim krizinin biraraya gelmesiyle durum da ağırlaşarak Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri planını daha da tehlikeye atar hale geldi.

BM Ekonomik ve Sosyal Konsey Başkanı: Çin'in Yoksulluğu Ortadan Kaldırma Programından Ders Alınmalı

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Xingye ilçesinde yoksulluğun azaltılmasına yönelik yeniden yerleşim bölgesinde kağıt oymacılığı öğrenen çocuklar, 18 Ocak 2022. (Fotoğraf: Cao Yiming/Xinhua)

Kelapile, Çin liderlerinin geçen yılın başlarında dünyanın en kalabalık ülkesinde mutlak yoksulluğun ortadan kaldırıldığını duyurduğunu kaydetti. "Çin'in bu konudaki deneyimlerini öğrenmemiz bizim için çok önemli" diyen Kelapile "Bu, ancak liderlerin bu konuda gerçek anlamıyla kararlı olmalarıyla mümkündür" diye ekledi. Kelapile, "Çin halkının kurtuluşunu sağladıkları için Çin liderlerini bu konuda kutlamamız gerekiyor ve bu başarıdan hepimizin bir şeyler öğrenmesini umuyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: Xinhua

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