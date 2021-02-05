BM: El Kaide'nin Yemen lideri aylar önce düzenlenen operasyonda yakalandı - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) terör örgütü El Kaide'nin Yemen lideri Halid Batarfi'nin aylar önce canlı olarak yakalandığını açıkladı.

BM bünyesinde, "aşırılık yanlısı grupların izlenmesiyle ilgilenen uzmanlar" konuya ilişkin bir rapor yayımladı.

Raporda, "Ebu Mikdad el-Kindi" adıyla bilinen Batarfi'nin geçen yıl ekim ayında Yemen'in El-Mehra ilinin merkezi El-Gayda kentinde düzenlenen operasyonda canlı olarak yakalandığı ve yardımcısı Saad bin Atıf el-Avlaki'nin ise operasyon sırasında öldürüldüğü belirtildi.

Operasyonun ayrıntılarına ve kimin tarafından gerçekleştirildiğine dair raporda bilgi verilmezken, Yemenli kaynaklar ise operasyonun Mehra'da yıllardır konuşlu olan Suudi Arabistan güçleri tarafından yapıldığı ihtimali üzerinde duruyor.

El Kaide'nin Arap Yarımadası'ndaki lideri Kasım er-Rimi'nin Ocak 2020'de ABD'nin insansız hava aracı saldırısıyla öldürülmesinin ardından Halid Batarfi, örgütün lideri olmuştu.

Batarfi, Nisan 2015'te Yemen'in Hadramevt vilayetinde bir hapishaneye düzenlenen baskın sonrasında, yaklaşık 300 kişi ile kaçmıştı.