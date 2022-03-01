BM, en az 660 bin mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini duyurdu - Son Dakika
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BM, en az 660 bin mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini duyurdu

01.03.2022 14:45

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya-Ukrayna savaşında en az 660 bin mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini, Ukrayna'da çoğu mahsur 470 binden fazla diğer ülke vatandaşlarının bulunduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya- Ukrayna savaşında en az 660 bin mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini, Ukrayna'da çoğu mahsur 470 binden fazla diğer ülke vatandaşlarının bulunduğunu bildirdi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Shabia Mantoo, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık basın toplantısında, "Son 6 günde yaklaşık 660 bin mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere kaçtı." dedi.

"Bu hızla, durum bu yüzyılda Avrupa'nın en büyük mülteci krizi olacak gibi görünüyor." diyen Mantoo, BMMYK'nin mümkün olduğunca hızlı ve kaynaklarını etkili şekilde mülteciler için seferber ettiğini vurguladı.

Mantoo, tüm komşu ülkelerin bugüne kadar Ukrayna'dan kaçan mülteciler için sınırlarını takdire şayan bir şekilde açık tuttuklarının altını çizdi.

Çoğu mültecinin Polonya, Macaristan, Moldova, Romanya, Slovakya'ya kaçtığını aktaran Sözcü Mantoo, diğerlerinin de çeşitli Avrupa ülkelerine göç ettiğini kaydetti.

"Sivil kayıplar çok daha fazla olabilir"

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Liz Throssell de 24 Şubat'tan dün gece yarısına kadar Rusya-Ukrayna savaşında, 13'ü çocuk, en az 136 sivilin yaşamını yitirdiğini ve 26'sı çocuk 400 sivilin yaralandığını bildirdi.

Bu kayıpların çoğunun, ağır topçu ve çok namlulu roketatar sistemlerinden yapılan bombardımanlar ve hava saldırıları dahil olmak üzere geniş bir etki alanına sahip patlayıcı silahların kullanılmasından kaynaklandığını vurgulayan Throssell, ölen sivillerin sayısının tespit ettiklerinin çok üzerinde olabileceğine dikkati çekti.

BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütünün Sözcüsü Safa Msehli, tahminlerine göre Ukrayna'da çok sayıda denizaşırı öğrenci ve işçi göçmeni de dahil olmak üzere çeşitli milletlerden 470 binden fazla üçüncü ülke vatandaşı olduğunu ve bunların çoğunun Ukrayna'da mahsur kaldığını kaydetti.

BM, en az 660 bin mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini duyurdu
BM, en az 660 bin mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini duyurdu
BM, en az 660 bin mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini duyurdu

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Birleşmiş Milletler, Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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