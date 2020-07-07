BM: "Erbil ve Bağdat arasında kalıcı bir çözümü destekliyoruz" - Son Dakika

BM: "Erbil ve Bağdat arasında kalıcı bir çözümü destekliyoruz"

Birleşmiş Milletlerin (BM), Bağdat ile Erbil arasındaki sorunlara kalıcı çözüm üretmek için yardıma hazır olduğunu vurguladığı bildirildi.

Birleşmiş Milletlerin (BM), Bağdat ile Erbil arasındaki sorunlara kalıcı çözüm üretmek için yardıma hazır olduğunu vurguladığı bildirildi.

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Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümeti tarafından yapılan açıklamada, IKBY Başbakan Mesrur Barzani, BM Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert'i kabul ettiğini söyledi.

Irak'ta yaşanan son gelişmelerin görüşüldüğünü aktaran açıklama, merkezi Bağdat yönetimi ile IKBY yönetimi arasındaki sorunların ele alındığını belirterek "Görüşmede BM Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert, iki tarafın kabul gördüğü ve bütün Iraklıların çıkarını sağlayan kapsamlı ve köklü bir çözüm sağlanması için hazır olduğunu vurguladı" denildi.

İki taraf arasındaki sorunlara anayasa temeline dayalı kalıcı bir çözüm üretmek için Erbil ile Bağdat arasındaki görüşmelerin devam ettiğini bildiren IKBY Başbakanı Barzani, IKBY dışındaki bölgelerde Peşmerge güçleriyle Irak ordusu arasında güvenlik koordinasyonunun aktifleştirilmesi gerektiğini vurguladığı aktarıldı.

Bağdat ile Erbil arasında başta petrol gelirinin paylaşımı ve memurlarını maaşları olmak üzere bazı anlaşmazlıklar bulunuyor.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

Birleşmiş Milletler, Bağdat, Erbil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 17:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel BM: 'Erbil ve Bağdat arasında kalıcı bir çözümü destekliyoruz' - Son Dakika
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