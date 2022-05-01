BM Eski Genel Sekreteri Ban Ki-Moon Kolombiya'da - Son Dakika

VIDEO TIMECODE:
Andreas Üniversitesi Rektörü Raqhel Bernal'in konuşması
Eski Çvre Bakanı Manuel Rodriguez Becerra'nın konuşması
Eski Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'un konuşması
Eski BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon'Uun konuşması
Kolombiya'da BM Eski Genel Sekreteri Ban Ki-Moon ve 2016 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi, eski Kolombiya devlet başkanı Juan Manuel Santos, Bogota kentinde düzenlenen akademik programa katıldı. Ban Ki-Moon burada bir konuşma yaptı.
Kaynak: AA
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