BM Eski Genel Sekreteri Ban Ki-Moon Kolombiya'da - Son Dakika
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BM Eski Genel Sekreteri Ban Ki-Moon Kolombiya'da

01.05.2022 09:45

VIDEO TIMECODE: Andreas Üniversitesi Rektörü Raqhel Bernal'in konuşması Eski Çvre Bakanı Manuel Rodriguez Becerra'nın konuşması Eski Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'un konuşması Eski BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon'Uun konuşması Kolombiya'da BM Eski Genel Sekreteri Ban Ki-Moon ve...

VIDEO TIMECODE:

Andreas Üniversitesi Rektörü Raqhel Bernal'in konuşması

Eski Çvre Bakanı Manuel Rodriguez Becerra'nın konuşması

Eski Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'un konuşması

Eski BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon'Uun konuşması

Kolombiya'da BM Eski Genel Sekreteri Ban Ki-Moon ve 2016 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi, eski Kolombiya devlet başkanı Juan Manuel Santos, Bogota kentinde düzenlenen akademik programa katıldı. Ban Ki-Moon burada bir konuşma yaptı.

BM Eski Genel Sekreteri Ban Ki-Moon Kolombiya'da
BM Eski Genel Sekreteri Ban Ki-Moon Kolombiya'da
BM Eski Genel Sekreteri Ban Ki-Moon Kolombiya'da
BM Eski Genel Sekreteri Ban Ki-Moon Kolombiya'da

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Birleşmiş Milletler, Juan Manuel Santos, Ban Ki Moon, Kolombiya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM Eski Genel Sekreteri Ban Ki-Moon Kolombiya'da - Son Dakika


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SON DAKİKA: BM Eski Genel Sekreteri Ban Ki-Moon Kolombiya'da - Son Dakika
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