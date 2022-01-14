BM: Etiyopya'da devam eden çatışmalar insani yardımların ulaştırılmasını engelliyor - Son Dakika

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Etiyopya'da devam eden çatışmaların insani yardımların Tigray'e ulaştırılmasını zorlaştırdığını bildirdi.

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, basın brifinginde, ülkenin kuzeyindeki savaşın insani ihtiyaçları artırdığını ancak çatışmalar nedeniyle yardımların ulaştırılmasında güçlükler yaşandığını söyledi.

Haq, Abala kenti çevresinde devam eden çatışmalar yüzünden insani yardım faaliyetlerinin kesintiye uğradığını, 14 Aralık'tan bu yana Tigray'a insani yardım, son 5 aydır da yakıt gönderilmediğini ifade etti.

İnsani yardım örgütlerinin yakıt sıkıntısı nedeniyle gıda yardımlarını dahi iletemediğini söyleyen Haq, Tigray'a yönelik hava saldırılarının da yoğunlaştığına dikkati çekti.

Etiyopya'daki çatışmalar

Bir yılı aşkın süredir iç savaşın yaşandığı Etiyopya'da, barışın tesis edilmesi için ilk kez 29 Aralık 2021'de, 11 kişiden oluşan Ulusal Diyalog Komisyonu kurulmuştu.

Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF) bağlı isyancıları ülkenin kuzeyindeki Amhara ve Afar eyaletlerinden çıkaran Etiyopya, Tigray eyaletine yeniden operasyon planlanmadığını açıklamıştı.

Ülkenin kuzeyinde 1 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.