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BM, Etiyopya'da OHAL kapsamındaki gözaltılara tepki gösterdi - Son Dakika

BM, Etiyopya'da OHAL kapsamındaki gözaltılara tepki gösterdi

16.11.2021 16:35
BM, Etiyopya'da OHAL kapsamındaki gözaltılara tepki gösterdi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Liz Throssell, ordu birlikleriyle isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçleri arasında çatışmaların devam ettiği Etiyopya'da olağanüstü hal (OHAL) kapsamında uygulanan gözaltılar ve kötü muamele iddialarına tepki gösterdi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Liz Throssell, ordu birlikleriyle isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçleri arasında çatışmaların devam ettiği Etiyopya'da olağanüstü hal (OHAL) kapsamında uygulanan gözaltılar ve kötü muamele iddialarına tepki gösterdi.

BM'nin Cenevre ofisindeki basın toplantısında Throssell, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa başta olmak üzere Gondar, Bahir Dar ve gerilimin arttığı diğer bölgelerde son haftalarda yapılan gözaltı operasyonlarını değerlendirdi.

Throssell, güvenlik güçlerinin bu bölgelerde Tigray kökenlileri, TPLF ile bağlantılı oldukları şüphesiyle delilsiz gözaltına aldığını iddia etti ve "Son bir hafta içinde en az 1000 kişi gözaltına alındı. Bazı veriler bu rakamın daha yüksek olduğuna işaret ediyor." dedi.

Gözaltı koşullarının sağlıksız olduğunu vurgulayan Throssell, "Birçok şüphelinin aşırı kalabalık polis merkezlerinde tutulması, uluslararası insan hakları standartlarını ihlal etmektedir." şeklinde konuştu.

Throssell, "Gözaltında tutulan kişilerin neden gözaltına alındığına dair bilgilendirilmediği, hakim karşısına çıkarılmadığı veya suçlama yöneltilmediğine dair endişe verici haberler almaktayız. Bunun yanı sıra gözaltına alınanlara kötü muamele yapıldığına dair iddialardan endişe duyuyoruz." açıklamasında bulundu.

Ülkedeki BM çalışanlarından 10 kişi ve BM'ye bağlı sözleşmeli çalışan 34 sürücünün de gözaltında tutulduğu bilgisini paylaşan Throssell, "Gözaltına alınan BM çalışanlarının derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Tehdit oluşturmadığı anlaşılan kişiler gözaltında tutulmamalı

Sözcü Throssell, Etiyopya'daki aşırı OHAL yetkilerinin ülkedeki insani durumu daha kötüye götürebileceği uyarısında bulunarak, gözaltına alınanların güvenliğinin temin edilmesi ve adil yargılanması talebinde bulundu.

Devlet güvenliği için tehdit oluşturmadığı veya ayrılıkçı faaliyetlerde bulunmadığı anlaşılanların gözaltında tutulmaması gerektiğini belirten Throssell, "Etiyopya'da yapılan gözaltı ve tutuklamalar söz konusu şartları tanımamaktadır. İşkenceye tabi tutulmama ve gayriinsani muamele görmeme temel haklar, OHAL durumlarında bile geçerlidir." dedi.

Etiyopya hükümeti, 2 Kasım'da güneye ilerleyişini sürdüren isyancı TPLF saldırıları nedeniyle ülkede olağanüstü hal ilan etmişti. TPLF'nin, başkent Addis Ababa'ya yapabileceği muhtemel saldırılara karşı savunma görev birlikleri oluşturulmuştu.

Ülkenin kuzeyinde bir yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Birleşmiş Milletler, Olağanüstü Hal, İnsan Hakları, Etiyopya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM, Etiyopya'da OHAL kapsamındaki gözaltılara tepki gösterdi - Son Dakika


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