BM: Etiyopya'daki Eritreli mülteciler yeniden göç etmek zorunda kalabilir - Son Dakika

BM: Etiyopya'daki Eritreli mülteciler yeniden göç etmek zorunda kalabilir

12.11.2020 18:41
BM: Etiyopya'daki Eritreli mülteciler yeniden göç etmek zorunda kalabilir, System.String[]

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Etiyopya'nın Tigray eyaletine göç etmiş 96 bin Eritreli mültecinin bölgedeki çatışmalardan ötürü ikinci kez yerinden olmak zorunda kalabileceğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Etiyopya'nın Tigray eyaletine göç etmiş 96 bin Eritreli mültecinin bölgedeki çatışmalardan ötürü ikinci kez yerinden olmak zorunda kalabileceğini bildirdi.

BMMYK, bölgedeki son gelişmelere ilişkin yayımladığı açıklamada, Etiyopya ulusal ordusu ve eyaleti yöneten Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasındaki çatışmalardan ötürü Birleşmiş Milletler kamplarına sığınan Eritreli mültecilerin ikinci bir göçe mecbur kalabileceğini kaydetti.

BMMYK, şu anda çatışmaların kamplardan uzakta olmasına rağmen tüm iletişim hatları ve yolların kapalı olmasında ötürü mültecilerin ve insani yardım çalışanlarının durumundan endişe edildiğini belirtti.

Şimdiye kadar eyalette yaşayan 100 bin kişinin yerinden olduğuna işaret eden BMMYK, Sudan'a göçün ise devam ettiğini aktardı.

Sudanlı kaynaklar, geçen haftadan bu yana 10 bin Etiyopyalının ülke sınırlarından içeri girdiğini duyurdu.

"Tigray'ın batısı kurtarıldı"

Başbakan Abiy Ahmed, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eyaletin batısının TPLF'nin elinden kurtarıldığını ve ordunun yerel halka insani yardım ulaştırdığını kaydetti.

Ayrıca binlerce Etiyopyalı, Oromiya, Somali ve Afar eyaletleri başta olmak üzere birçok yerde toplanarak ordu birliklerinin Tigray bölgesindeki operasyonlarına destek mesajları verdi.

TPLF'nin ulusal ordu birliklerine 3 Kasım'da "saldırmasının" ardından, ertesi gün Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Başbakan diyalog çağrılarını reddetti

Komşusu Eritre ile yaptığı barış anlaşması sonrası Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Ahmed, uluslararası örgütlerin diyalog çağrılarına kulak asmayarak bölgedeki "cunta" silahsızlandırılana, yasal bir yönetim kurulana ve suçlular cezalandırılana kadar operasyonun devam edeceğini belirtmişti.

Seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu ileri süren TPLF, eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı. Seçimlerin ardından ulusal meclis, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.

Başbakan Ahmed 2018'de iktidara gelmeden önce iktidar koalisyonunda ve ülke siyasetinde söz sahibi olan TPLF, uzun yıllardır ülkedeki çok sayıda muhalif grubun hedefinde.

Son dönemde, ülkedeki terör saldırılarının arkasında olmakla da suçlanan TPLF, iktidar koalisyonundan geçen yıl ayrılmıştı.

Ahmed'in operasyon kararının yıllardır milislerin silahlanmakta olduğu Tigray'da uzun süreli çatışmalara ve hatta iç savaşa yol açmasından korkuluyor.

Birleşmiş Milletler, Etiyopya, Başbakan, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM: Etiyopya'daki Eritreli mülteciler yeniden göç etmek zorunda kalabilir - Son Dakika


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