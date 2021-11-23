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BM, Etiyopya'daki personellerinin ailelerini güvenlik durumu nedeniyle tahliye edecek - Son Dakika

BM, Etiyopya'daki personellerinin ailelerini güvenlik durumu nedeniyle tahliye edecek

23.11.2021 20:55
BM, Etiyopya'daki personellerinin ailelerini güvenlik durumu nedeniyle tahliye edecek

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Etiyopya ordusu ile isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) üyeleri arasındaki çatışmaların artması nedeniyle personellerinin ailelerini ülkeden çıkaracak.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Etiyopya ordusu ile isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) üyeleri arasındaki çatışmaların artması nedeniyle personellerinin ailelerini ülkeden çıkaracak.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Etiyopya'daki güvenlik durumu nedeniyle BM çalışanlarının ailelerinin tahliye edileceğini, personellerinin ise insani yardım operasyonlarına devam etmek için ülkede kalacağını söyledi.

Etiyopya hükümeti, 2 Kasım'da güneye ilerleyişini sürdüren isyancı TPLF saldırıları nedeniyle ülkede olağanüstü hal ilan etti.

Sosyal medya hesaplarında ise TPLF'nin başkent Addis Ababa'ya yaklaştığı paylaşımları yer alıyor.

TPLF'nin, başkent Addis Ababa'ya yapabileceği muhtemel saldırılara karşı savunma görev birlikleri oluşturuldu.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ise isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ile mücadele için yarından itibaren cepheye gideceğini açıkladı.

Ülkenin kuzeyinde 1 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Birleşmiş Milletler, Stephane Dujarric, Addis Ababa, Etiyopya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM, Etiyopya'daki personellerinin ailelerini güvenlik durumu nedeniyle tahliye edecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: BM, Etiyopya'daki personellerinin ailelerini güvenlik durumu nedeniyle tahliye edecek - Son Dakika
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