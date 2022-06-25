Bm: Etiyopya'nın Batısında 500.000 Kişi Yerlerinden Edildi; 8 Milyon Kişi Kuraklıktan Etkileniyor

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 24 Haziran (Xinhua) -- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsü Stephane Dujarric Cuma günü yaptığı açıklamada, BM'nin Etiyopya'nın batısında yayılan çatışmalardan ve ülke genelinde 8 milyon insanı etkileyen kuraklıktan endişe duyduğunu söyledi. Dujarric, genişleyen Oromia'nın batısında, Sudan sınırında yer alan Benishangul-Gumuz ve Güney Uluslar, Milliyetler ve Halklar Bölgesi'ndeki çatışmaların insanların önemli ölçüde yerlerinden edilmesine sebep olduğunu, altyapıya zarar verdiğini ve insani müdahaleyi engellediğini söyledi. Dujarric, genel olarak, Oromia'nın batısındaki çatışmalar nedeniyle 500.000'den fazla kişinin yerlerinden edildiğinin tahmin edildiğini söyledi.

Dujarric, Oromia'nın güneyi ve Afar bölgelerindeki çatışmalardan etkilenen bazı bölgelerin de Etiyopya'daki şiddetli kuraklıktan etkilendiklerini söyledi. Dujarric, kuraklıktan etkilenen bölgelerde 4,5 milyondan fazla insanın yardım aldığını belirtti. Dujarric "Etiyopya, Kenya ve Somali genelinde 40 yıldır görülmeyen ölçüde art arda dört yağış mevsiminin kurak geçmesi yüzünden, her gün en az 18,4 milyon insan yüksek düzeyde akut gıda güvensizliği ve artan yetersiz beslenme ile güne başlıyor" dedi. "İnsani yardım için çalışanlar, önümüzdeki aylarda hızla artan ihtiyaçlara cevap verebilmek için acilen ek finansmana ihtiyaç duyuyor." Sözcü, çatışmaların yıkıma uğrattığı en kuzeydeki Tigray bölgesi ve komşuları Afar ve Amhara'da yaklaşık 13 milyon insanın gıda ve diğer yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi.

Dujarric, "Nisan ayı başında Tigray bölgesine yönelik konvoyların yeniden harekete geçmesinden bu yana BM ve birlikte çalıştığı STK'lar (sivil toplum kuruluşu) buralara 120 bin tondan fazla gıda ve diğer erzak getirdi ve 1,3 milyondan fazla kişiye gıda yardımı yapıldı" dedi ve ekledi: "Ancak, dağıtım hızı, var olan yakıt ile sınırlı kalıyor." Dujarric, insani yardım ekiplerinin Nisan ayından bu yana Tigray'e yaklaşık 987.000 litre yakıt getirdiğini, ancak gelen malzemeleri dağıtmak için ayda tahmini 2 milyon litreye ihtiyaç olduğunu söyledi. Dujarric, BM, BM'nin birlikte çalıştığı STK'lar ve hükümetin, Amhara ve Afar'daki çatışmalardan etkilenen insanlara kritik gıda ve diğer yardımları ulaştırmaya devam ettiğini söyledi.