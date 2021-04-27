BM: Etiyopya'nın kuzeyinde, Arakan'da 2017'deki sistematik tecavüzlerin benzeri yaşanıyor - Son Dakika

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Etiyopya'da hükümet ile yerel güçler arasında çatışmaların yaşandığı ülkenin kuzeyinde bulunan Tigray bölgesinde, tıpkı 2017'de Myanmar'ın Arakan eyaletinde olduğu gibi kadınların "kasıtlı, sistematik ve etnik temelli tecavüze" maruz kaldığını belirtti.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, BM Güvenlik Konseyi'nin savaş ve çatışmalarda sivillerin korunması konusunu görüştüğü oturumda, Tigray'daki insan hakları ihlallerine ve cinsel şiddet olaylarına dikkati çekti.

Tigray'da şu anda Myanmar'da 2017'de Arakanlı kadınların maruz kaldığı sistematik tecavüzlerin benzerinin yaşandığını belirten Lowcock, "Tecavüzler durmadı, bilinçli ve sistematik olarak yapılıyor, (kadınlar) etnik temelli hedef alınıyor. Korkutmaya, aşağılamaya maruz kalıyor." dedi.

Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerinin 3 Kasım 2020'de Etiyopya'nın Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırması ve sonrasında Başbakan Abiy Ahmed'in TPLF'ye karşı askeri harekat kararı almasının ardından, eyalette son 6 ayda yerinden edilenlerin sayısı 900 bini buldu, Sudan'a kaçanların sayısı ise 75 bini aştı.

BM ve sivil toplum örgütleri, çatışmaların yaşandığı ülkenin kuzeyindeki Tigray bölgesindeki insani durum ve cinsel şiddet olaylarından endişe duyuyor.