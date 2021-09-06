BM, Etiyopya'nın Mekelle bölgesine 100 kamyon insani yardım gönderdi - Son Dakika

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından Etiyopya'nın kuzeyinde isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) üyeleriyle çatışmaların yaşandığı Mekelle bölgesine 100 kamyon yardım malzemesi gönderildiği bildirildi.

Ülke basınındaki habere göre, bölgeye ulaşan insani yardım malzemelerinin çatışmalardan etkilenen ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı kaydedildi.

Etiyopya hükümeti, kuzeydeki çatışmalardan etkilenenlere daha fazla yardım için kontrol noktalarının azaltılması gibi çeşitli adımlar atıldığını ve yardım için çalışmaların devam edeceğini açıkladı.

Federal ordu ve TPLF arasında ülkenin kuzeyindeki Tigray eyaletinde yaşanan güç mücadelesinin komşu eyaletlere sıçraması sonrası bölgede insani kriz devam ediyor.

Etiyopya ordusu, Kasım 2020'de isyancılara karşı başlatılan operasyonlarda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da Tigray'ın başkenti Mekelle'den çekilmişti.

Tek taraflı ateşkes ilan eden hükümet, TPLF'nin kuzeydeki hızlı ilerleyişi sonrası karşı saldırıya geçmişti.