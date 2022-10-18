BM: Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki çatışma sona ermeli, Eritre güçleri çekilmeli

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Etiyopya'nın kuzey Tigray bölgesindeki çatışmaların derhal sona ermesi ve isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) karşı hükümetin yanında savaşan Eritre güçlerinin geri çekilmesi çağrısında bulundu.

Guterres, gazetecilere yaptığı açıklamada, TPLF ile federal hükümet arasında yaklaşık 2 yıldır süren çatışmaya "askeri bir çözüm bulunmadığını" vurgulayarak, "Etiyopya'daki durumun kontrolden çıktığını" söyledi.

Taraflar arasındaki müzakerelerin acilen yeniden başlatılması çağrısında bulunan Guterres, "Birleşmiş Milletler, Etiyopya halkı için bu kabusu sona erdirmeye yönelik Afrika Birliği'ni mümkün olan her şekilde desteklemeye hazırdır." dedi.

Kadınlara, çocuklara ve erkeklere yönelik cinsel şiddet ve diğer vahşet eylemlerine ilişkin rahatsız edici açıklamalar duyduklarını aktaran Guterres, çatışmaların yeniden başlamasından önce dahi Tigray, Amhara ve Afar bölgelerinde 13 milyon insanın gıda ve yardıma ihtiyacının olduğunu söyledi.

Guterres, savaşın yeniden başlamasından bu yana Tigray'a yardım teslimatlarının haftalardır askıya alındığını ??ve Amhara ile Afar'a yapılan yardımların da kesintiye uğradığını kaydetti.

İç savaş olarak başlayan çatışmaların, Eritreli güçlerin hükümet safında çatışmaya katılması üzerine uluslararası bir boyut kazandığını ifade eden Guterres, Sudan sınırında oluşan hassas durumu BM Güvenlik Konseyi dahil bütün aktörlerin ciddiye alması gerektiğini belirtti.

Kuzey Tigray bölgesindeki çatışmaların derhal sona ermesi gerektiği çağrısında bulunan Guterres, çatışmada hükümet güçlerinin yanında yer alan Eritreli güçlerin çekilmesi gerektiğini söyledi.

Etiyopya'daki çatışmalar

Etiyopya'da ordu ile TPLF arasında Kasım 2020'den bu yana süren çatışmalar, büyük bir insani krize yol açtı. Tigray'ın komşu eyaletlerine de sıçrayan çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, 14 Haziran'da Mecliste yaptığı konuşmada, barış süreci için hükümetin bir komite oluşturduğu bilgisini paylaşmıştı.

Etiyopya'da merkezi hükümete karşı isyan eden ve iç savaşa neden olan TPLF ise 15 Haziran'da Etiyopya hükümeti ile barış görüşmeleri için Kenya'nın arabulucu olmasını istemişti.

TPLF yetkililerince 24 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Etiyopya ordusunun Tigray bölgesinde bir yılda ilk kez "büyük ölçekli" bir saldırı başlattığını iddia edilirken, hükümet ilk önce Tigray güçlerinin saldırdığını belirtmişti.