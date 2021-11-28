BM, Etiyopya'nın Tigray bölgesine 79 kamyon yardım malzemesi gönderdi - Son Dakika

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Etiyopya'nın Tigray bölgesine 79 kamyon gıda ve insani yardım malzemesi gönderdiğini açıkladı.

WFP Etiyopya Ofisi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ordu birlikleri ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) üyeleri arasındaki çatışmalardan etkilenen bölgelerde insani yardım çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, "Bu hafta Mekelle'ye (Tigray eyaletinin başkenti) gıda ve insani yardım malzemesi taşıyan 79 kamyon ulaştı." ifadesi kullanıldı.

Yardımların devam edeceği vurgulanan açıklamada, WFP olarak Tigray bölgesinde insani yardıma ihtiyaç duyan milyonlarca kişi için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

WFP verilerine göre Etiyopya'daki çatışmalardan ötürü gıda yardımına ihtiyaç duyanların sayısı 9,4 milyona çıktı.

Etiyopya hükümeti, 2 Kasım'da güneye ilerleyişini sürdüren isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) saldırıları nedeniyle ülkede olağanüstü hal ilan etmişti.

Ordu, başkente 200 kilometre kadar yaklaşan isyancılara karşı havadan ve karadan saldırı başlatmıştı. Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, TPLF ile savaşmak için yetkilerini yardımcısına devrederek cepheye gitmişti.