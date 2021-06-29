BM, Etiyopya'nın Tigray bölgesiyle iletişimin kesildiğini bildirdi - Son Dakika

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsü Stephane Dujarric, Etiyopya'nın Tigray bölgesinde iletişim ve internet hizmetlerinin bugün itibarıyla kesildiğini söyledi.

Dujarric, New York'ta düzenlediği basın toplantısında, insani yardım görevlilerinin bugün itibarıyla Tigray'da iletişim ve internet hizmetlerinde aksama olduğunu kendilerine ilettiğini, mevcut durumun insani yardım operasyonları üzerindeki etkisinin şu anda hala bilinmediğini belirtti.

Etiyopya hükümetinin dün ilan ettiği tek taraflı ateşkese atıfta bulunan Dujarric, "Acil ateşkes ilan etmenin sonuçları ve etkisi de belirsizliğini koruyor. İnsani operasyonlar, devam eden çatışmalar nedeniyle son birkaç gün içinde kısıtlandı. Yardımları yeniden başlatmaya hazırız, ancak güvenlik değerlendirmesini ve sahadaki yeni mevcut koşullara erişimi bekliyoruz." diye konuştu.

Genel Sekreter Guterres Etiyopya Başbakanı Ahmed'i aradı

Sözcü Stephane Dujarric, bölgedeki düşmanlıkların durdurulması için BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in dün Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile telefonda görüştüğünü ve çatışmaların sona ermesi umudunu dile getirdiğini söyledi.

Dujarric, "Genel Sekreter bu noktada, tüm aktörlerin çatışmaları etkin ve gerçek bir şekilde durdurmaya söz verdiğinden emin olmak istiyor." dedi.

Etiyopya isyancı güçleri dün, Tigray bölgesinin başkenti Mekele'ye girerek Başbakan Abiy Ahmed'in bölgeyi federal güçlerin kontrolü altına alma çabalarını engelledi.

4 Kasım 2020'de Abiy Ahmed'in, bir ordu üssüne yönelik saldırıya karşılık olarak, hükümet güçlerine kuzey bölgesine girme talimatı vermesinin ardından Etiyopya ordusu ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi arasında çatışmalar patlak vermişti.

Aynı ayın 28'inde Addis Ababa, tüm bölgenin kontrolünü alarak operasyonunun sona erdiğini duyurmuş ancak o tarihten bu yana, binlerce sivilin öldürüldüğü ve 2 milyondan fazla insanın yerinden edildiğine dair bilgiler raporlara yansımıştı.