BM: "Filistin'de her 2 kişiden 1'i, 2020'de yardıma ihtiyaç duyacak" - Son Dakika
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BM: "Filistin'de her 2 kişiden 1'i, 2020'de yardıma ihtiyaç duyacak"

6 saat önce

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in insani işler konusundaki yardımcılarından Ursula Mueller, Filistin'de her 2 kişiden 1'inin, 2020'de insani yardıma ihtiyaç duyacağını söyledi.

BM:

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in insani işler konusundaki yardımcılarından Ursula Mueller, Filistin'de her 2 kişiden 1'inin, 2020'de insani yardıma ihtiyaç duyacağını söyledi.

Mueller, İsrail ve Filistin'e yaptığı 6 günlük ziyaretin ardından Filistin'deki insani durum hakkında BM Güvenlik Konseyini bilgilendirdi.

Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze'deki Filistinli ailelerin işgal, Gazze ablukası, şiddet döngüsü ve Filistin'deki siyasi iç bölünmeyi körükleyen Hamas kontrolünde geçen 10 yılı aşkın süre nedeniyle verdiği yaşam mücadelesine dikkati çeken Ursula Mueller, "Filistin'de her 2 kişiden 1'i, 2020'de insani yardıma ihtiyaç duyacak." dedi.

Gazze'deki işsizlik oranının yüzde 45, gençler arasındaki işsizlik oranının ise yüzde 60'lara ulaştığını belirten Mueller, nüfusun yüzde 46'sının yoksulluk sınırı altında yaşadığını, yüzde 60'ının ise gıda güvenliğinin olmadığını söyledi.

Filistin'e seçim çağrısı

Ursula Mueller, "Filistin sorunun çözümü insani ya da kalkınma eyleminde değil, siyasi bir anlaşmada yatıyor." ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreterinin Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo ise Filistin'de çok üzün süredir yapılmayan seçimlerin yenilenmesi çağrısı yaptı.

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Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 08:46 Kaynak: AA
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