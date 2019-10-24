Son Dakika Haberleri: Bm filistin özel raportörü filistin işgali, dünyadaki en uzun saldırgan işgal
Son Dakika Güncel Bm filistin özel raportörü filistin işgali, dünyadaki en uzun saldırgan işgal

Bm filistin özel raportörü filistin işgali, dünyadaki en uzun saldırgan işgal

35 dakika önce

BM Filistin Özel Raportörü Filistin işgali, dünyadaki en uzun saldırgan işgalABD, (DHA)- Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Michael Lynk, 'İsrail'in 52 yıllık Filistin işgali, dünyadaki en uzun saldırgan işgal' ifadelerini kullandı.

BM Filistin Özel Raportörü Filistin işgali, dünyadaki en uzun saldırgan işgal

ABD, (DHA)- Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Michael Lynk, 'İsrail'in 52 yıllık Filistin işgali, dünyadaki en uzun saldırgan işgal' ifadelerini kullandı.

ABD'nin New York şehrinde gerçekleşen BM Genel Kurulu'nun Üçüncü Komitesi'nde Lynk, komiteye yıllık raporunu sundu. Raporda, Filistin'de yaşanan insan hakları ihlallerine vurgu yapan Raportör, 'İsrail'in 12 yıldan beri Gazze'ye uyguladığı abluka dünyanın gündeminde ilk sırada olması gerekiyor. 2018 yılının Mart ayından beri 200'den fazla silahsız Filistinli öldürüldü. 33 bin tanesi de yaralandı. Ayrıca Gazze nüfusunun yarısından fazlasının gıda güvencesi yok. Yine Gazze halkının yarısı işsiz' ifadelerini kullandı.

Bm filistin özel raportörü filistin işgali, dünyadaki en uzun saldırgan işgal

Birleşmiş Milletler, Filistin, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:49 Kaynak: DHA
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